موقعة البرنابيو.. ريال مدريد يواجه إسبانيول للحفاظ على الصدارة

ويحتل فريق صدارة ترتيب مسابقة وفي جعبته 12 نقطة جمعها من 4 جولات.في حين يحتل فريق إسبانيول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط.يدخل ريال تلك المباراة بعدما حقق فوزا على مارسيليا بهدفين لهدف في الجولة الأولى من مرحلة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 عصرا بتوقيت والقاهرة والسعودية وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق علي محمد علي.ويفتقد ريال مدريد خدمات المدافع دين هويسن بسبب الإيقاف بعد طرده في الجولة الماضية أمام بخلاف للإصابة وكذلك أنطونيو روديغر.تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسبانيحراسة المرمى: .خط الدفاع: ، إيدير ميليتاو، راؤول أسينسيو، ألفاراو كاريراس.خط الوسط: ، تشواميني.خط الوسط الهجومي: ماستانتونو، أردا غولر، .خط الهجوم: .