شباب العراق بالمواي تاي يختتمون مشاركتهم العالمية بـ24 ميدالية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541244-638939541047178538.jpg
شباب العراق بالمواي تاي يختتمون مشاركتهم العالمية بـ24 ميدالية
رياضة
2025-09-20 | 04:33
73 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
اختتم لاعبي
العراق
في رياضة
المواي تاي
، مشاركتهم في بطولة شباب العالم التي أقيمت في العاصمة الإماراتية
أبو ظبي
، بتحقيق سبعة أوسمة ذهبية في آخر النزالات.
حيث توج كل من:
يوسف محمود
الدبي
شهاب أحمد
الجاسم
رضا
قيصر
البو
محمد
مهدي قائد
الأسدي
صلاح صفاء حسن
إبراهيم محمد
الجيجي
أبو الفضل
عباس
وبهذا، بلغت حصيلة المشاركة العراقية في البطولة 10 ميداليات ذهبية و14 ميدالية فضية وبرونزية، ليصبح المجموع 24ميدالية.
واشاد رئيس اتحاد
المواي تاي
مصطفى علك باللاعبين والكادر التدريبي والتحكيمي، مثمنًا الدعم المتواصل من
اللجنة الأولمبية الوطنية
لاسيما
عقيل مفتن
الذي كان متواصلا بصورة مستمرة الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الدولي المميز.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
7 مقاتلين عراقيين يبلغون المربع الذهبي في بطولة العالم للشباب بالمواي تاي
03:16 | 2025-09-18
العراق يستعد للمشاركة في بطولتي السباحة العربية والعالمية
04:03 | 2025-07-16
وفد منتخب الشباب يغادر إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج
03:50 | 2025-08-25
السامرائي يشدد على ضرورة منح الشباب فرصة أكبر للمشاركة بالحياة السياسية
06:51 | 2025-08-12
شباب العراق بالمواي تاي
يختتمون مشاركتهم العالمية بـ24 ميدالية
اللجنة الأولمبية الوطنية
اللجنة الأولمبية
السومرية نيوز
إبراهيم محمد
سومرية نيوز
يوسف محمود
المواي تاي
عقيل مفتن
+A
-A
اخترنا لك
المدرسة الإسبانية حاضرة مع ناشئي العراق في بطولة كأس الخليج
06:18 | 2025-09-20
سر التحول الكبير لراشفورد مع برشلونة.. ما علاقة يامال؟
05:06 | 2025-09-20
موقعة البرنابيو.. ريال مدريد يواجه إسبانيول للحفاظ على الصدارة
04:15 | 2025-09-20
عبر منصة "تكت زون".. نادي الزوراء يطلق التذاكر الإلكترونية لأول مرة في العراق
03:16 | 2025-09-20
دوري نجوم العراق.. أربع مباريات في الجولة الثانية اليوم
03:12 | 2025-09-20
القائمة الرسمية لمنتخب العراق للناشئين في بطولة كأس الخليج
03:10 | 2025-09-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
أمن
31.79%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
فن وثقافة
16.96%
13:24 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13:24 | 2025-09-18
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
محليات
13.9%
09:37 | 2025-09-19
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
09:37 | 2025-09-19
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
محليات
13.86%
01:24 | 2025-09-19
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
01:24 | 2025-09-19
تصنيف الفيفا الجديد يزيح الارجنتين من الصدارة
رياضة
12.15%
07:14 | 2025-09-18
تصنيف الفيفا الجديد يزيح الارجنتين من الصدارة
07:14 | 2025-09-18
ماذا يفعل صدام حسين في قاعدة كوانتيكو بفيرجينيا؟ (صور)
دوليات
11.34%
03:36 | 2025-09-19
ماذا يفعل صدام حسين في قاعدة كوانتيكو بفيرجينيا؟ (صور)
03:36 | 2025-09-19
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
06:23 | 2025-09-20
شاهد.. واشنطن تعيد فتح السفارة السورية بعد 11 عامًا
06:02 | 2025-09-20
مثنى السامرائي:" نبحث عن شركاء شجعان يدافعون عن حقوق أهلهم ولا يتنازلون عنها"
03:30 | 2025-09-20
أمن العراق المائي والغذائي مهدد بأزمة جفاف غير مسبوقة
16:50 | 2025-09-19
بعد استبعادات واسعة.. حسم القوائم والمصادقة على المرشحين للانتخابات المقبلة
16:26 | 2025-09-19
تسببت بانعدام الرؤية.. عاصفة تضرب مناطق شمال العراق
06:44 | 2025-09-19
بالفيديو.. انهيار تربة طينية بالبصرة تتسبب بإصابة عدد من العمال
05:28 | 2025-09-19
فوضى إدارية تربك عمل موانئ البصرة... والمستوردون يناشدون!
01:30 | 2025-09-19
حقائب وملابس ومجوهرات.. سرقة بيت خبيرة التجميل جويل مردينيان جنوب فرنسا للمرة الثالثة
15:36 | 2025-09-18
مستثمر الجزيرة يتمدد بالقوة على المنازل.. فيديو
16:26 | 2025-09-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.