سر التحول الكبير لراشفورد مع برشلونة.. ما علاقة يامال؟

واستغل راشفورد غياب لامين ليشارك في التشكيلة الأساسية، وقدم أداءً مميزًا في ، مسجلاً أول هدفين له مع برشلونة.وأظهر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أنه لا يزال يمتلك القدرة على العودة إلى القمة، مؤكدًا حضوره أمام أرتورو كاناليس وكيل أعماله الذي سعى لجعل راشفورد لاعبًا أساسيًا في الفريق الكتالوني إلى جانب ولامين.يأتي هذا الأداء بعد علامات إيجابية ظهرت لللاعب في تحت قيادة وإيمري، ويأمل فليك في استغلال هذه النقلة لتعزيز مستوى اللاعب وإعادته إلى أفضل حالاته.ليس هذا الإنجاز الأول لفليك، الذي أظهر الموسم الماضي قدرته على تحويل لاعبين مثيرين للجدل إلى نجوم؛ فقد أبدع مع رافينيا (34 هدفًا و25 تمريرة حاسمة)، وعاد بليفاندوفسكي إلى القمة (42 هدفًا)، وأعاد صياغة أداء ، وعزز مستوى لاعبين آخرين مثل بالدي وفيران بجرأة واحترافية.من خلال فلسفته في اللعب والتطوير المستمر، أصبح فليك مدربًا قادرًا على إعادة الثقة للاعبيه، وراشفورد هو أحدث مثال على تأثيره الإيجابي، بعد أن عانى اللاعب من فترة صعبة مع اليونايتد.