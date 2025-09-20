المدرسة الإسبانية حاضرة مع ناشئي العراق في بطولة كأس الخليج

وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية
من البطولة، إلى جانب منتخبات السعودية
والبحرين والكويت، إذ يأمل فريق ليوث الرافدين
في تحقيق نتائج إيجابية تشفع له ببلوغ نصف النهائي.
وقبل المشاركة في البطولة، حدد الجهاز الفني للمنتخب العراقي 3 أهداف رئيسية يرغب بتحقيقها في البطولة، التي سيشارك فيها بعد سلسلة معسكرات تدريبية مكثفة في العراق
.
كرة قدم جميلة تليق بمنتخب العراق للناشئين
يضع الجهاز الفني للفريق العراقي بقيادة الإسباني خوسيه ماريا زاركو مارتين، اسم فريقه وشعاره في مقدمة أولوياته، إذ سيكون الهدف الأول هو إظهار الجودة والأداء المميز للفريق.
المدرب الإسباني يركز بشكل كبير على طريقة اللعب وتحديدا لعب الكرات القصيرة، إذ تعاقد معه الاتحاد العراقي
أواخر عام 2024 من أجل نقل أفكار المدرسة الإسبانية
إلى اليافعين في العراق، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها المدرب، إلا أنه يصر على تطبيق فكرته مهما كان الوضع معقدا.
كسب الخبرة الدولية
المنتخب العراقي للناشئين حديث التشكيل، تماما كما هو الحال بالنسبة للمنتخب العراقي للشباب الذي يقوده المدرب أحمد صلاح
، إذ يغيب الاستقرار عن قائمة الفريقين.
الجهاز الفني للفريق العراقي سيجد في هذه البطولة فترة تحضيرية مهمة للتصفيات الآسيوية التي ستحتضنها العاصمة الأردنية عمان في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ ستمنح اللاعبين فرصة لعب المباريات الرسمية لكسب الخبرة الدولية أولا، ومن ثم اختبار العمل والتحضيرات التي قاموا بها سابقا.
منح الفرصة للاعبين
يتطلع الفريق العراقي
إلى إكمال قائمته الرسمية للتصفيات الآسيوية التي سيخوضها بلاعبي مواليد 2009–2010 في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ومن أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين، سيشارك العراق هذه المرة في بطولة كأس الخليج
لمواليد 2008، حيث تم ضم اللاعبين المختارين من مواليد 2009 ضمن التشكيلة بهدف تعزيز جاهزيتهم التنافسية وتحضيرهم بشكل أفضل للاستحقاق الرئيسي في التصفيات، لذلك قد تكون هذه البطولة هي الفرصة الأخيرة.
ويستهل المنتخب العراقي للناشئين مشواره
في بطولة كأس الخليج
تحت 17 عاما، بمواجهة منتخب الكويت
للناشئين في ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة
مساء اليوم.