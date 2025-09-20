المدرسة الإسبانية حاضرة مع ناشئي العراق في بطولة كأس الخليج

وسيلعب المنتخب العراقي في من البطولة، إلى جانب منتخبات والبحرين والكويت، إذ يأمل فريق في تحقيق نتائج إيجابية تشفع له ببلوغ نصف النهائي.وقبل المشاركة في البطولة، حدد الجهاز الفني للمنتخب العراقي 3 أهداف رئيسية يرغب بتحقيقها في البطولة، التي سيشارك فيها بعد سلسلة معسكرات تدريبية مكثفة في .كرة قدم جميلة تليق بمنتخب العراق للناشئينيضع الجهاز الفني للفريق العراقي بقيادة الإسباني خوسيه ماريا زاركو مارتين، اسم فريقه وشعاره في مقدمة أولوياته، إذ سيكون الهدف الأول هو إظهار الجودة والأداء المميز للفريق.المدرب الإسباني يركز بشكل كبير على طريقة اللعب وتحديدا لعب الكرات القصيرة، إذ تعاقد معه أواخر عام 2024 من أجل نقل أفكار المدرسة إلى اليافعين في العراق، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها المدرب، إلا أنه يصر على تطبيق فكرته مهما كان الوضع معقدا.كسب الخبرة الدوليةالمنتخب العراقي للناشئين حديث التشكيل، تماما كما هو الحال بالنسبة للمنتخب العراقي للشباب الذي يقوده المدرب ، إذ يغيب الاستقرار عن قائمة الفريقين.الجهاز الفني للفريق العراقي سيجد في هذه البطولة فترة تحضيرية مهمة للتصفيات الآسيوية التي ستحتضنها العاصمة الأردنية عمان في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ ستمنح اللاعبين فرصة لعب المباريات الرسمية لكسب الخبرة الدولية أولا، ومن ثم اختبار العمل والتحضيرات التي قاموا بها سابقا.منح الفرصة للاعبينيتطلع إلى إكمال قائمته الرسمية للتصفيات الآسيوية التي سيخوضها بلاعبي مواليد 2009–2010 في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.ومن أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين، سيشارك العراق هذه المرة في لمواليد 2008، حيث تم ضم اللاعبين المختارين من مواليد 2009 ضمن التشكيلة بهدف تعزيز جاهزيتهم التنافسية وتحضيرهم بشكل أفضل للاستحقاق الرئيسي في التصفيات، لذلك قد تكون هذه البطولة هي الفرصة الأخيرة.ويستهل المنتخب العراقي للناشئين في بطولة تحت 17 عاما، بمواجهة منتخب للناشئين في ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية مساء اليوم.