كشف احتمالات مدة غياب غافي عن برشلونة ؟

، مدرب الفريق الكتالوني، كشف قبل مواجهة خيتافي أن اجتماعًا حاسمًا سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل لتحديد المسار العلاجي للاعب، سواء بمواصلة العلاج المحافظ الذي يخضع له حاليًا، أو إلى التدخل الجراحي.التقارير الطبية الأخيرة أشارت إلى تحسن طفيف في حالة غافي، لكنها أكدت أيضًا أن الأمر يخضع لتقييم يومي، وأن احتمالية التراجع تبقى واردة، وهو ما يدفع النادي للتفكير في حل جذري عبر إجراء عملية تنظير للركبة، رغم أن الخيار كان قد بدا مستبعدًا في البداية.الاختلاف بين الخيارين ينعكس مباشرة على فترة الغياب: ففي حال استمرار العلاج المحافظ قد يبتعد غافي حوالي 15 يومًا فقط، بينما الخضوع لعملية جراحية قد يمدد فترة الغياب إلى ما بين خمسة وستة أسابيع على الأقل.ومع ذلك، يرى برشلونة أن الجراحة قد تكون الحل الأمثل لإنهاء معاناة اللاعب بشكل نهائي.يحرص فليك على حسم الملف سريعًا، خصوصًا مع اقتراب فترة التوقف الدولي.فإذا خضع غافي للجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، فسيستفيد من أسبوعين إضافيين من الراحة، قبل عودة برشلونة لمواجهة في 5 أكتوبر ثم جيرونا في 18 من الشهر نفسه.رغم تفاؤل غافي بإمكانية التعافي دون تدخل جراحي، يبقى موقف النادي أكثر حذرًا، حيث يرى أن الحل المحافظ يحمل مخاطر الانتكاس.