Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كشف احتمالات مدة غياب غافي عن برشلونة ؟

رياضة

2025-09-20 | 07:55
كشف احتمالات مدة غياب غافي عن برشلونة ؟
272 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، يقترب برشلونة من اتخاذ قرار نهائي بشأن حالة لاعب الوسط بابلو غافي، الذي يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى.



هانز فليك، مدرب الفريق الكتالوني، كشف قبل مواجهة خيتافي أن اجتماعًا حاسمًا سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل لتحديد المسار العلاجي للاعب، سواء بمواصلة العلاج المحافظ الذي يخضع له حاليًا، أو اللجوء إلى التدخل الجراحي.

التقارير الطبية الأخيرة أشارت إلى تحسن طفيف في حالة غافي، لكنها أكدت أيضًا أن الأمر يخضع لتقييم يومي، وأن احتمالية التراجع تبقى واردة، وهو ما يدفع النادي للتفكير في حل جذري عبر إجراء عملية تنظير للركبة، رغم أن الخيار كان قد بدا مستبعدًا في البداية.

الاختلاف بين الخيارين ينعكس مباشرة على فترة الغياب: ففي حال استمرار العلاج المحافظ قد يبتعد غافي حوالي 15 يومًا فقط، بينما الخضوع لعملية جراحية قد يمدد فترة الغياب إلى ما بين خمسة وستة أسابيع على الأقل.

ومع ذلك، يرى برشلونة أن الجراحة قد تكون الحل الأمثل لإنهاء معاناة اللاعب بشكل نهائي.

يحرص فليك على حسم الملف سريعًا، خصوصًا مع اقتراب فترة التوقف الدولي.

فإذا خضع غافي للجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، فسيستفيد من أسبوعين إضافيين من الراحة، قبل عودة برشلونة لمواجهة إشبيلية في 5 أكتوبر ثم جيرونا في 18 من الشهر نفسه.

رغم تفاؤل غافي بإمكانية التعافي دون تدخل جراحي، يبقى موقف النادي أكثر حذرًا، حيث يرى أن الحل المحافظ يحمل مخاطر الانتكاس.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تشكيلة منتخبنا للناشئين لمواجهة نظيره الكويتي في كأس الخليج
10:22 | 2025-09-20
ليفربول يواصل انتصاراته في البريميرليغ وإنجاز جديد لصلاح
09:33 | 2025-09-20
مدرب مان يونايتد يرفض تغيير أسلوب اللعب: حتى البابا لن يقنعني
08:30 | 2025-09-20
الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة تشيلسي ومان يونايتد
07:40 | 2025-09-20
المدرسة الإسبانية حاضرة مع ناشئي العراق في بطولة كأس الخليج
06:18 | 2025-09-20
سر التحول الكبير لراشفورد مع برشلونة.. ما علاقة يامال؟
05:06 | 2025-09-20
صحيفة: المخابرات العراقية &quot;انقذت حياة احمد الشرع&quot; من محاولة اغتيال
26.15%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
24.67%
06:37 | 2025-09-20
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
06:37 | 2025-09-20
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13.85%
13:24 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13:24 | 2025-09-18
بداية &quot;غير موفقة&quot; مع دخول الخريف للعراق
11.93%
01:24 | 2025-09-19
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
01:24 | 2025-09-19
&quot;تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا&quot;.. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
11.86%
07:01 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
07:01 | 2025-09-20
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
11.54%
09:37 | 2025-09-19
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
09:37 | 2025-09-19
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
Play
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
06:23 | 2025-09-20
شاهد.. واشنطن تعيد فتح السفارة السورية بعد 11 عامًا
Play
شاهد.. واشنطن تعيد فتح السفارة السورية بعد 11 عامًا
06:02 | 2025-09-20
مثنى السامرائي:" نبحث عن شركاء شجعان يدافعون عن حقوق أهلهم ولا يتنازلون عنها"
Play
مثنى السامرائي:" نبحث عن شركاء شجعان يدافعون عن حقوق أهلهم ولا يتنازلون عنها"
03:30 | 2025-09-20
أمن العراق المائي والغذائي مهدد بأزمة جفاف غير مسبوقة
Play
أمن العراق المائي والغذائي مهدد بأزمة جفاف غير مسبوقة
16:50 | 2025-09-19
بعد استبعادات واسعة.. حسم القوائم والمصادقة على المرشحين للانتخابات المقبلة
Play
بعد استبعادات واسعة.. حسم القوائم والمصادقة على المرشحين للانتخابات المقبلة
16:26 | 2025-09-19
تسببت بانعدام الرؤية.. عاصفة تضرب مناطق شمال العراق
Play
تسببت بانعدام الرؤية.. عاصفة تضرب مناطق شمال العراق
06:44 | 2025-09-19
بالفيديو.. انهيار تربة طينية بالبصرة تتسبب بإصابة عدد من العمال
Play
بالفيديو.. انهيار تربة طينية بالبصرة تتسبب بإصابة عدد من العمال
05:28 | 2025-09-19
فوضى إدارية تربك عمل موانئ البصرة... والمستوردون يناشدون!
Play
فوضى إدارية تربك عمل موانئ البصرة... والمستوردون يناشدون!
01:30 | 2025-09-19
حقائب وملابس ومجوهرات.. سرقة بيت خبيرة التجميل جويل مردينيان جنوب فرنسا للمرة الثالثة
Play
حقائب وملابس ومجوهرات.. سرقة بيت خبيرة التجميل جويل مردينيان جنوب فرنسا للمرة الثالثة
15:36 | 2025-09-18
مستثمر الجزيرة يتمدد بالقوة على المنازل.. فيديو
Play
مستثمر الجزيرة يتمدد بالقوة على المنازل.. فيديو
16:26 | 2025-09-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.