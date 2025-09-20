مدرب مان يونايتد يرفض تغيير أسلوب اللعب: حتى البابا لن يقنعني

وتولى أموريم تدريب في (تشرين الثاني)، لكنه قاده لتحقيق 7 انتصارات فقط في 27 مباراة بالدوري، وأسوأ نهاية على الإطلاق في الموسم الماضي من .كما كانت بداية هذا الموسم بعيدة كل البُعد عن الإقناع، إذ قاد المدرب الفريق لتحقيق فوز واحد في 4 مباريات بالدوري الممتاز، وخرج بشكل مفاجئ من أمام جريمسبي المنافس في الدرجة الرابعة.ووضع المدرب البرتغالي 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع طوال فترة تدريبه لليونايتد، رغم أن بقية الأندية «الستة الكبار» فضّلوا اللعب برباعي في الخط الخلفي.وزار ، الشريك في ملكية يونايتد، ملعب تدريب النادي يوم الخميس، وسُئل أموريم لاحقاً عما إذا كان الملياردير البريطاني اقترح تغيير بنية الفريق.وقال أموريم للصحافيين، الجمعة، قبل لقاء يونايتد على ملعبه مع : "لا، لا، لا... حتى البابا لن يغير (هذا). هذه هي وظيفتي. هذه مسؤوليتي. هذه حياتي؛ لذا، لن أغير ذلك".وأضاف: "إذا كنت لاعباً ولديّ مدرب ويقبع تحت كثير من الضغوط ويقول (الناس) في جميع أنحاء العالم: (عليك تغيير النظام)، ويرد بالقول (سأقوم بالتغيير)، سينظرون (اللاعبون) إليَّ بطريقة مختلفة".وتابع: "يكون كل شيء مهماً عندما تفكر في تأثير قرار ما على الفريق. أنا أقوم بالأمور على طريقتي. آمل أن يكون لديّ الوقت الكافي للتغيير، لكنه سيكون تطوراً".وتلقّى أموريم أيضاً انتقادات بسبب قراره إشراك في عمق خط الوسط، رغم أن اللاعب البرتغالي الدولي كان ناجحاً في السابق في مركز هجومي أكثر.وقال أموريم: "أريد أن يستحوذ برونو على الكرة بشكل أكبر لمحاولة السيطرة على اللعب".وأضاف: "ربما ليست لديه الحرية نفسها في الوصول إلى داخل منطقة الجزاء، لكنه يصل إليها ويمكنه تنفيذ تسديداته. نفتقد برونو في الأمام قليلاً في بعض الأحيان، لكن إذا كان (ماتيوس) موجوداً فلدينا لاعب إضافي".وتابع: "أحاول فقط تحقيق التوازن في الفريق وتخيل المباراة، وأتابع برونو جيداً. إنه محبط لأنه لا يفوز، وأحياناً يحب أن يتقدم أكثر. لكنّ لديه عملاً يقوم به".