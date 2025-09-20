ليفربول يواصل انتصاراته في البريميرليغ وإنجاز جديد لصلاح

والتقى أمام ضيفه في الميرسيسايد على ملعب "أنفيلد" مساء السبت في افتتاح منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.وفاز ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".وحملت ثنائية ليفربول توقيع كل من ريان غرافينبيرخ وهوغو إيكيتيكي في الدقيقتين 10 و29.وتمكن إيفرتون من تقليص الفارق في الدقيقة الـ58 عن طريق إدريسا غانا غاي.وخلال الدقائق المتبقية، استمر ليفربول في المحاولة على الحفاظ على تقدمه، حتى انتهت المباراة باقتناص ثلاث نقاط صعبة.وعزز ليفربول تربعه على صدارة الدوري الإنجليزي بعد رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة في أول خمس جولات.وكان "الريدز" فاز في الأربع مباريات الماضية من بالوقت القاتل.في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليغ.وشارك النجم المصري أساسياً في تشكيل ليفربول أمام إيفرتون، مكتفياً بصناعة الهدف الأول الذي سجله غرافينبيرخ.واستمر صلاح في توهجه بعدما رفع رصيد إسهامته إلى 6 أهداف هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.وأصبح صلاح أحد أفضل 10 هدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق من حيث الأهداف المسجلة (يحتل المركز الرابع) والتمريرات الحاسمة (يحتل المركز التاسع).