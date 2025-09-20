مدريد يهزم إسبانيول في ليلة عودة بيلينغهام

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:55 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541291-638939822443358723.jpg
مدريد يهزم إسبانيول في ليلة عودة بيلينغهام
رياضة
2025-09-20 | 12:23
55 شوهد
واصل
ريال مدريد
انطلاقته القوية في
الدوري الإسباني
هذا الموسم، بانتصاره على إسبانيول.
ريال مدريد
فاز على ضيفه إسبانيول بنتيجة 2-0، مساء السبت، في الجولة الخامسة من منافسات
الدوري الإسباني
.
وبهذا، يحقق
الريال
انتصاره الخامس هذا الموسم محققاً العلامة الكاملة في
الليغا
، والسادس أيضاً في 6 مباريات بمختلف المسابقات.
سجل إيدير ميليتاو الهدف الأول لفريق المدرب
تشابي ألونسو
في الدقيقة 22 بعد تمريرة حاسمة من
فيدريكو فالفيردي
، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.
وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، أضاف
كيليان مبابي
الهدف الثاني للريال بعد تمريرة من
فينيسيوس جونيور
.
وشهدت المباراة مشاركة
جود بيلينغهام
، لاعب وسط
ريال
مدريد
، للمرة الأولى هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الكتف في الصيف، وذلك بدخوله بديلاً لمبابي في الدقيقة 89.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة يتصدر بها ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط أمام غريمه برشلونة الوصيف، الذي خاض 4 مباريات فقط حتى الآن.
ويملك
البارسا
فرصة تقليص الفارق إلى نقطتين فقط، حال فوزه على خيتافي في الجولة ذاتها، مساء الأحد.
في المقابل، توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط أيضاً يحتل بها المرتبة الثالثة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
أمانة بغداد يهزم نفط البصرة ويعود لدوري نجوم العراق
14:50 | 2025-07-14
رافينيا يحقق إنجازا تاريخيا في ليلة سداسية فالنسيا
03:30 | 2025-09-15
النصر يكتسح التعاون في ليلة جواو فيليكس
17:32 | 2025-08-29
الكشف عن موعد "ليلة وداع ميسي" في الأرجنتين
11:35 | 2025-08-20
مدريد
اسبانيول
فيدريكو فالفيردي
فينيسيوس جونيور
الدوري الإسباني
جود بيلينغهام
كيليان مبابي
تشابي ألونسو
ريال مدريد
فينيسيوس
+A
-A
اخترنا لك
إنجاز غاب 21 عاماً.. ألونسو يصنع التاريخ مع مدريد
12:42 | 2025-09-20
تشكيلة منتخبنا للناشئين لمواجهة نظيره الكويتي في كأس الخليج
10:22 | 2025-09-20
ليفربول يواصل انتصاراته في البريميرليغ وإنجاز جديد لصلاح
09:33 | 2025-09-20
مدرب مان يونايتد يرفض تغيير أسلوب اللعب: حتى البابا لن يقنعني
08:30 | 2025-09-20
كشف احتمالات مدة غياب غافي عن برشلونة ؟
07:55 | 2025-09-20
الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة تشيلسي ومان يونايتد
07:40 | 2025-09-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
محليات
26.56%
06:37 | 2025-09-20
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
06:37 | 2025-09-20
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
أمن
25.97%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
أمن
13.94%
07:01 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
07:01 | 2025-09-20
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
محليات
11.96%
01:24 | 2025-09-19
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
01:24 | 2025-09-19
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
محليات
11.53%
09:37 | 2025-09-19
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
09:37 | 2025-09-19
ماذا يفعل صدام حسين في قاعدة كوانتيكو بفيرجينيا؟ (صور)
دوليات
10.05%
03:36 | 2025-09-19
ماذا يفعل صدام حسين في قاعدة كوانتيكو بفيرجينيا؟ (صور)
03:36 | 2025-09-19
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. نزاع عشائري في ناحية العزير بميسان
11:36 | 2025-09-20
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
06:23 | 2025-09-20
شاهد.. واشنطن تعيد فتح السفارة السورية بعد 11 عامًا
06:02 | 2025-09-20
مثنى السامرائي:" نبحث عن شركاء شجعان يدافعون عن حقوق أهلهم ولا يتنازلون عنها"
03:30 | 2025-09-20
أمن العراق المائي والغذائي مهدد بأزمة جفاف غير مسبوقة
16:50 | 2025-09-19
بعد استبعادات واسعة.. حسم القوائم والمصادقة على المرشحين للانتخابات المقبلة
16:26 | 2025-09-19
تسببت بانعدام الرؤية.. عاصفة تضرب مناطق شمال العراق
06:44 | 2025-09-19
بالفيديو.. انهيار تربة طينية بالبصرة تتسبب بإصابة عدد من العمال
05:28 | 2025-09-19
فوضى إدارية تربك عمل موانئ البصرة... والمستوردون يناشدون!
01:30 | 2025-09-19
حقائب وملابس ومجوهرات.. سرقة بيت خبيرة التجميل جويل مردينيان جنوب فرنسا للمرة الثالثة
15:36 | 2025-09-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.