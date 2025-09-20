مدريد يهزم إسبانيول في ليلة عودة بيلينغهام

واصل انطلاقته القوية في هذا الموسم، بانتصاره على إسبانيول.



فاز على ضيفه إسبانيول بنتيجة 2-0، مساء السبت، في الجولة الخامسة من منافسات .

وبهذا، يحقق انتصاره الخامس هذا الموسم محققاً العلامة الكاملة في ، والسادس أيضاً في 6 مباريات بمختلف المسابقات.

سجل إيدير ميليتاو الهدف الأول لفريق المدرب في الدقيقة 22 بعد تمريرة حاسمة من ، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، أضاف الهدف الثاني للريال بعد تمريرة من .

وشهدت المباراة مشاركة ، لاعب وسط ، للمرة الأولى هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الكتف في الصيف، وذلك بدخوله بديلاً لمبابي في الدقيقة 89.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة يتصدر بها ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط أمام غريمه برشلونة الوصيف، الذي خاض 4 مباريات فقط حتى الآن.

ويملك فرصة تقليص الفارق إلى نقطتين فقط، حال فوزه على خيتافي في الجولة ذاتها، مساء الأحد.



في المقابل، توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط أيضاً يحتل بها المرتبة الثالثة.