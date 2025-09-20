إنجاز غاب 21 عاماً.. ألونسو يصنع التاريخ مع مدريد

وعزَّز صدارته لترتيب بعد فوزه على ضيفه إسبانيول 2-0، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.ورفع رصيده إلى 15 نقطة، بعدما حقق انتصاره الخامس في 5 مباريات، محققاً العلامة الكاملة.وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أصبح المدرب الـ11 في تاريخ الذي يفوز بجميع مبارياته الخمس الأولى في المسابقة.وبات ألونسو ثالث مدرب يحقق ذلك الإنجاز مع ريال مدريد، بعد كيرانتي في موسم 1928-1929، وفاندرلي لوكسمبورغو في موسم 2004-2005.وكان ريال مدريد فاز في الجولات الأربع الماضية على وريال وريال مايوركا وريال سوسيداد.يذكر أن ألونسو تولى تدريب ريال مدريد هذا الصيف خلفاً للمدرب الإيطالي كارلو .