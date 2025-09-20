رونالدو يبصم على رقم تاريخي جديد

وسجل "الدون" هدفين في الدقيقتين 33 و76 من عمر المباراة، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في 3 مباريات خاضها هذا الموسم بدوري المحترفين.وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن وصل للهدف رقم 77 في ، ليصبح سابع الهدافين التاريخيين للمسابقة.وأوضحت أن "رونالدو تخطى البرازيلي رومارينيو أسطورة الاتحاد (76 هدفًا)، وبات ثالث أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في المسابقة (80 مباراة)".وكان رونالدو قد توج هدافًا للدوري السعودي في آخر نسختين، بتسجيل 35 هدفًا ثم 25 هدفا على الترتيب.