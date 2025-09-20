مدرب برشلونة يتحدث عن احتمال فوز يامال بالكرة الذهبية

ويعد يامال من المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة خلال الحفل الذي سيقام يوم الاثنين المقبل بالعاصمة الفرنسية، .وصرّح فليك في مؤتمر صحفي السبت أقيم بمقر تدريبات برشلونة قائلا إن "لامين سيفوز بهذه الجائزة يوما ما".وأضاف: "أشعر بتقدير كبير لوجودي في هذا الحفل، أي مرشح سيفوز بالجائزة، سيستحقها".واختتم تصريحاته قائلا: "أريد الاستمتاع بالحفل، وأيضا احترام المنافسين الفائزين بمختلف الجوائز، إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي".وساهم يامال "18 عاما" في تتويج برشلونة بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا، والوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، وكانت له بصمة أيضا في تتويج إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024".وترشح يامال للفوز بالكرة الذهبية رفقة زملائه الثلاثة في برشلونة، رافينيا وبيدري وروبرت .ويعد ، مهاجم ، المرشح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية بعد مساهمته القوية في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.