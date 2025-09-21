ديربي بغداد يشعل الجولة الثانية.. الزوراء والطلبة وجهاً لوجه الليلة

ويأتي الديربي وسط رغبة كبيرة من الفريقين بتحقيق الفوز الذي يعد بمثابة انطلاقة نحو المنافسة على اللقب.
وشهدت الجولة الأولى غياب النوارس بسبب تأجيل مباراته أمام الشرطة لارتباطهما باستحقاقين آسيويين، وبالتالي فإنه يبحث عن بداية مثالية بالأداء والنتيجة. وعلى الجانب الآخر، نجح الأنيق في اجتياز حاجز زاخو بهدف نظيف، وهو يمني النفس بإضافة نقاط جديدة إلى رصيده من أجل تصدر المسابقة.
وفي لقاء ثانٍ يستهل الشرطة حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة دهوك، في مباراة سيحتضنها ملعب الفيحاء
عند الساعة السادسة عصراً.
ويأتي اختيار ملعب الفيحاء
بسبب دخول ملعب الشرطة في أعمال صيانة، وحصول إدارة القيثارة على موافقة وزارة الشباب
لاستخدامه ملعباً مفترضاً لفريقها.
ويعوّل الأخضر على الأسماء الجيدة في صفوفه من المحليين والمحترفين لعبور محطة دهوك وقص شريط النقاط في الخطوة الأولى لرحلته الهادفة إلى إحراز اللقب الخامس توالياً.
من جانبه، يرفع صقور الجبال شعار التعويض بعد خسارته الأولى أمام الكرمة
بهدف مقابل لا شيء في افتتاح مشواره
، ولذلك فإنه يأمل تصحيح المسار ومصالحة أنصاره من بوابة الشرطة. وفي بقية مباريات اليوم سيلعب أمانة بغداد
أمام الموصل
في ملعب الساحر أحمد راضي
، بينما يحل الكهرباء ضيفاً على فريق الغراف
. وكانت مباريات يوم أمس السبت قد أسفرت عن فوز الكرخ
على فريق القاسم
2 - 1، وبالنتيحة ذاتها تخطى نفط ميسان
نظيره نوروز
.