ديربي بغداد يشعل الجولة الثانية.. الزوراء والطلبة وجهاً لوجه الليلة

ويأتي الديربي وسط رغبة كبيرة من الفريقين بتحقيق الفوز الذي يعد بمثابة انطلاقة نحو المنافسة على اللقب.وشهدت الجولة الأولى غياب النوارس بسبب تأجيل مباراته أمام الشرطة لارتباطهما باستحقاقين آسيويين، وبالتالي فإنه يبحث عن بداية مثالية بالأداء والنتيجة. وعلى الجانب الآخر، نجح الأنيق في اجتياز حاجز زاخو بهدف نظيف، وهو يمني النفس بإضافة نقاط جديدة إلى رصيده من أجل تصدر المسابقة.وفي لقاء ثانٍ يستهل الشرطة حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة دهوك، في مباراة سيحتضنها عند الساعة السادسة عصراً.ويأتي اختيار ملعب بسبب دخول ملعب الشرطة في أعمال صيانة، وحصول إدارة القيثارة على موافقة لاستخدامه ملعباً مفترضاً لفريقها.ويعوّل الأخضر على الأسماء الجيدة في صفوفه من المحليين والمحترفين لعبور محطة دهوك وقص شريط النقاط في الخطوة الأولى لرحلته الهادفة إلى إحراز اللقب الخامس توالياً.من جانبه، يرفع صقور الجبال شعار التعويض بعد خسارته الأولى أمام بهدف مقابل لا شيء في افتتاح ، ولذلك فإنه يأمل تصحيح المسار ومصالحة أنصاره من بوابة الشرطة. وفي بقية مباريات اليوم سيلعب أمانة أمام في ، بينما يحل الكهرباء ضيفاً على فريق . وكانت مباريات يوم أمس السبت قد أسفرت عن فوز على 2 - 1، وبالنتيحة ذاتها تخطى نظيره .