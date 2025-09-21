محققا إنجازا فرديا.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز "مثير" في الدوري الأمريكي

تمكن من تعويض غياب صديقه المقرب ، الذي يقضي عقوبة الإيقاف للمباراة الثالثة بعد الاعتداء بالبصق على أحد أعضاء الجهاز الفني في سياتل ساوندرز خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في الدوريات، لينجح "البرغوث" في إحراز هدفين في مرمى ، مانحًا الفوز الثاني على التوالي، بعد الخسارة الصادمة التي تلقاها الفريق قبل أسبوعين بنتيجة 0-3 أمام شارلوت في .وضع تاديو الليندي، فريقه إنتر في المقدمة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 36، لكن دي سي عادل النتيجة في الدقيقة 53 عبر كريستيان بينتيكي، ليأتي الدور على ميسي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 66 و85، قبل أن يقلص يونايتد النتيجة في الدقيقة 90+7 عبر جاكوب موريل.بهذا الأداء المتألق، حقق ميسي إنجازًا فرديًا، بتربعه على عرش صدارة هدافي الدوري الأمريكي برصيد 22 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن سام سوريدج نجم البالغ من العمر 27 عامًا، الذي يحتل مركز الوصافة في هذا السباق برصيد 21 هدفًا.بهذه النتيجة، احتل إنتر ميامي المركز الخامس على سلم ترتيب في الدوري الأمريكي، برصيد 52 نقطة، جمعها من 15 انتصارا، 7 تعادلات، و6 هزائم، متخلفًا بفارق 8 نقاط كاملة عن متصدر المجموعة برصيد 60 نقطة، علمًا أن رفاق ميسي خاضوا 3 مواجهات أقل عن صاحب الصدارة.وعليه، بات إنتر ميامي قريبًا للغاية من التأهل إلى مرحلة الإقصائيات "البلاي أوف، بانتظار أن يواصل الفريق مساعيه نحو تحقيق حلم الفوز بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه.جدير بالذكر أن ميسي لم يحسم مستقبله حتى الآن مع إنتر ميامي، حيث ينتهي عقد الأرجنتينية نهاية العام الجاري، دون توصل الطرفين حتى اللحظة إلى اتفاق من أجل تمديد هذا العقد، وذلك بالتزامن مع الغموض الذي يسيطر على مشوار اللاعب مع المنتخب الأرجنتيني، وفرص مشاركة "البرغوث" في 2026، التي ستقام في وكندا والمكسيك.