البيت الأبيض يكشف "مفاجأة" تخص اتفاق تيك توك
الاردني علي علوان يحوّل الكرمة إلى قوة هجومية "ضاربة"
رياضة
2025-09-21 | 04:41
235 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
خطف
علي علوان
مهاجم منتخب
الأردن
، الأضواء في الجولة الثانية من
بطولة الدوري العراقي
لكرة القدم، عندما انتشل فريقه
الكرمة
من خسارة محققة أمام النفط، ليسجل له هدفي الفوز ويجلب نقاط الفوز لفريقه في المباراة التي جرت مساء السبت على ملعب الجولان.
وبفضل "
ريمونتادا
"
علوان
وتألق مواطنه
محمد أبو
حشيش، صعد فريق
الكرمة
نحو صدارة الترتيب في الدوري العراقي برصيد 6 نقاط رفقة فريقي
أربيل
وديالى.
علي علوان
يفجّر "ريمونتادا" في وجه النفط
بالعودة إلى تفاصيل المباراة المثيرة والجماهيرية، فإن المباراة شهدت سجلاً هجومياً بين الفريقين، قبل أن ينجح النفط في تسجيل هدف السبق بالدقيقة 42 عندما استغل
ستار
ياسين الكرة المرتدة من حارس مرمى الكرمة ووضعها بثقة داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني، وجد الكرمة صعوبة في تعديل النتيجة رغم الضغط الهجومي الذي فرضه على النفط، ليحصل الفريق في الدقيقة 82 على ضربة جزاء، انبرى
الأردني
علي علوان لتنفيذها وسددها في الزاوية اليسرى.
ومنح هذا الهدف فريق الكرمة ثقة كبرى في البحث عن هدف الفوز، ليرسل الأردني محمد أبو حشيش كرة نموذجية داخل منطقة الجزاء، أخطأ حارس المرمى في إبعادها لتتهادى أمام مواطنه علوان الذي لم يتوانَ في إيداعها داخل الشباك في الدقيقة 89.
وأثبت علي علوان علو كعبه كمهاجم لا يشق له غبار، حيث يعد من الأعمدة الرئيسة بصفوف الكرمة، ويتوقع أن يكون له دور كبير في المباريات المقبلة بقيادة فريقه للانتصارات في ظل ما يتمتع به اللاعب من قدرات هجومية وتهديفية مميزة.
وكان علوان قد بدأ مسيرته مع
الجزيرة الأردني
، ثم احترف في الشمال
القطري
وبعدها انتقل إلى سيلانجور الماليزي، قبل أن يستقر بداية الموسم الحالي مع فريق الكرمة العراقي.
وأسهم علوان صاحب الـ "25 عاماً"، بقيادة منتخب
الأردن
إلى العديد من الانتصارات المهمة حيث يمتاز بخطورته كلاعب قادم من الخلف أو كمهاجم صريح حيث شكل مع يزن النعيمات وموسى التعمري مثلث الرعب مع منتخب
النشامى
وتحديداً في
كأس آسيا
التي أقيمت في قطر بداية العام الماضي.
ولعب كذلك علوان دوراً مهماً في قيادة منتخب النشامى إلى نهائيات
كأس العالم
2026، ولأول مرة بتاريخ كرة القدم الأردنية بفضل براعته التهديفية وقدراته الهجومية.
