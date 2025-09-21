الاردني علي علوان يحوّل الكرمة إلى قوة هجومية "ضاربة"

– رياضة



خطف مهاجم منتخب ، الأضواء في الجولة الثانية من لكرة القدم، عندما انتشل فريقه من خسارة محققة أمام النفط، ليسجل له هدفي الفوز ويجلب نقاط الفوز لفريقه في المباراة التي جرت مساء السبت على ملعب الجولان.





يفجّر "ريمونتادا" في وجه النفط

بالعودة إلى تفاصيل المباراة المثيرة والجماهيرية، فإن المباراة شهدت سجلاً هجومياً بين الفريقين، قبل أن ينجح النفط في تسجيل هدف السبق بالدقيقة 42 عندما استغل ياسين الكرة المرتدة من حارس مرمى الكرمة ووضعها بثقة داخل الشباك.



وفي الشوط الثاني، وجد الكرمة صعوبة في تعديل النتيجة رغم الضغط الهجومي الذي فرضه على النفط، ليحصل الفريق في الدقيقة 82 على ضربة جزاء، انبرى علي علوان لتنفيذها وسددها في الزاوية اليسرى.



ومنح هذا الهدف فريق الكرمة ثقة كبرى في البحث عن هدف الفوز، ليرسل الأردني محمد أبو حشيش كرة نموذجية داخل منطقة الجزاء، أخطأ حارس المرمى في إبعادها لتتهادى أمام مواطنه علوان الذي لم يتوانَ في إيداعها داخل الشباك في الدقيقة 89.



وأثبت علي علوان علو كعبه كمهاجم لا يشق له غبار، حيث يعد من الأعمدة الرئيسة بصفوف الكرمة، ويتوقع أن يكون له دور كبير في المباريات المقبلة بقيادة فريقه للانتصارات في ظل ما يتمتع به اللاعب من قدرات هجومية وتهديفية مميزة. وبفضل " " وتألق مواطنه حشيش، صعد فريق نحو صدارة الترتيب في الدوري العراقي برصيد 6 نقاط رفقة فريقي وديالى.