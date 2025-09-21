هاري كين يقترب من تحطيم الرقم القياسي لرونالدو

وستكون الفرصة سانحةً أمام كين لبلوغ هذا الهدف بالفعل، يوم الجمعة المقبل، عبر مواجهة بايرن أمام فيردر بريمن في .وبفضل الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجَّلها خلال فوز بايرن 4 - 1 على السبت، ارتفع رصيد كين إلى 98 هدفاً مع خلال 103 مباريات.يتقاسم النجم نجم الحالي، وريال ومانشستر ويوفنتوس سابقاً، والنرويجي هداف حالياً وبروسيا سابقاً، الرقم القياسي الحالي.واحتاج إلى 105 مباريات لتسجيل 100 هدف مع ناديه السابق ، وعادل هذا الرقم بإنجازه مع سيتي.يحتاج كين إلى هدفين ضد بريمن للوصول إلى 100 هدف في 104 مباريات وتحطيم الرقم القياسي، وإذا لم يتمكَّن من فعل ذلك، فلا يزال بإمكانه معادلة رقم رونالدو وهالاند خلال مواجهة بافوس في دوري أبطال أوروبا في 30 سبتمبر (أيلول).