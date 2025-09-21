بضغط من دولة عربية.. "اليويفا" قد يستبعد إسرائيل من بطولاته

وتشير التقارير إلى أن "قطر ردا على الضربة الإسرائيلية في ، تمارس ضغوطا على "اليويفا" لعقد تصويت بشأن إقصاء ، ويتوقع أن يحظى القرار بتأييد واسع إذا طرح للتصويت في اجتماع إدارة "اليويفا" الثلاثاء المقبل، بينما تأمل إسرائيل أن تتدخل الدول الحليفة لمنعه".وأفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" وقناة "12" العبرية أن "قطر، إحدى أكبر الجهات المانحة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تدفع بقوة لعقد هذا التصويت"، موضحا ان "القرار يتوقع أن يحظى بتأييد ساحق، إذ لا يعارض إقصاء إسرائيل سوى دولتين أو ثلاث فقط من بين 20 دولة تمتلك حق التصويت".وبحسب "إسرائيل هايوم"، تعمل الاتحادية الإسرائيلية لكرة القدم على مدار الساعة، وتستعين بحلفاء وأصدقاء إسرائيل في الأوساط الرياضية والدبلوماسية لمحاولة منع عقد التصويت.ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الاتحادية (لم تكشف هويته) قوله: "نحن نعمل على هذا الملف من كل الجبهات".وأضاف التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن دولا صديقة مثل وهنغاريا ستتصدى لمحاولة عقد التصويت.وبدأت الحملة القطرية للضغط على "اليويفا"، وفقا للتقرير، بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة مطلع هذا الشهر، وهي الضربة التي يبدو أنها فشلت في قتل القادة المستهدفين، لكنها أدت إلى تعليق المحادثات التي كانت ترعاها قطر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وإذا تم اتخاذ قرار إقصاء إسرائيل، فسيعني ذلك استبعاد المنتخب الإسرائيلي من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة 2026، كما سيستبعد نادي " تل أبيب" من .وتلعب إسرائيل ضمن المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبها منتخبات وإيطاليا ومولدوفا وإستونيا.