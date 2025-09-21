صلاح يغيب عن مبارة ليفربول وساوثهامبتون

ويواجه ليفربول
منافسه ساوثهامبتون على ملعب "أنفيلد"، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية
.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة ليفربول ضد جاره إيفرتون
، والتي انتهت بفوز "الريدز" 2-1 أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، أكد سلوت أن خمسة لاعبين أساسيين لن يشاركوا في مواجهة ساوثهامبتون، وهم: فيرجيل فان دايك
، إبراهيما كوناتيه، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، ومحمد صلاح.
وأوضح المدرب الهولندي قائلا: "اللاعبون الذين خاضوا المباريات الثلاث الأخيرة كاملة (90 دقيقة) هم فان دايك
، إبراهيما كوناتيه، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، ومحمد صلاح، أي اللاعبون المعتادون على هذا المستوى وهذه الوتيرة العالية. وقد أثبتوا مرة أخرى تميزهم وأداءهم القوي. وأؤكد لكم الآن: لن تروهم في المباراة يوم الثلاثاء".
ومن المرجح أيضا ألا يشارك في لقاء ساوثهامبتون كل من أليسون وكودي جاكبو، وهما اللاعبان الآخران من بين السبعة الذين لعبوا المباريات الثلاث الأخيرة لنادي ليفربول كاملة.
وقد كان ليفربول محظوظا نوعا ما في قرعة كأس الرابطة، إذ سيواجه منافسا من دوري الدرجة الأولى
(تشامبيونشيب)، لكن سلوت من المتوقع أن يدخل تشكيلة قوية رغم ذلك.
وستكون هذه فرصة لمنح دقائق للاعبين مثل جيريمي
فريمبونغ، جو غوميز، آندي روبرتسون
، كورتيس جونز
، فيديريكو كييزا، وريو نغوموها، كما قد يظهر كل من جورجي
مامارداشفيلي وجوفاني ليوني لأول مرة مع الفريق.
كما ستتاح الفرصة لعودة ألكسندر إيساك إلى التشكيلة الأساسية، وقد يدرج فلوريان فيرتز في الحسابات بعد أن تمت إراحته أمس السبت.