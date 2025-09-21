صلاح يغيب عن مبارة ليفربول وساوثهامبتون

ويواجه منافسه ساوثهامبتون على ملعب "أنفيلد"، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثالث من .وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة ليفربول ضد جاره ، والتي انتهت بفوز "الريدز" 2-1 أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، أكد سلوت أن خمسة لاعبين أساسيين لن يشاركوا في مواجهة ساوثهامبتون، وهم: ، إبراهيما كوناتيه، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، ومحمد صلاح.وأوضح المدرب الهولندي قائلا: "اللاعبون الذين خاضوا المباريات الثلاث الأخيرة كاملة (90 دقيقة) هم ، إبراهيما كوناتيه، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، ومحمد صلاح، أي اللاعبون المعتادون على هذا المستوى وهذه الوتيرة العالية. وقد أثبتوا مرة أخرى تميزهم وأداءهم القوي. وأؤكد لكم الآن: لن تروهم في المباراة يوم الثلاثاء".ومن المرجح أيضا ألا يشارك في لقاء ساوثهامبتون كل من أليسون وكودي جاكبو، وهما اللاعبان الآخران من بين السبعة الذين لعبوا المباريات الثلاث الأخيرة لنادي ليفربول كاملة.وقد كان ليفربول محظوظا نوعا ما في قرعة كأس الرابطة، إذ سيواجه منافسا من (تشامبيونشيب)، لكن سلوت من المتوقع أن يدخل تشكيلة قوية رغم ذلك.وستكون هذه فرصة لمنح دقائق للاعبين مثل فريمبونغ، جو غوميز، آندي ، كورتيس ، فيديريكو كييزا، وريو نغوموها، كما قد يظهر كل من مامارداشفيلي وجوفاني ليوني لأول مرة مع الفريق.كما ستتاح الفرصة لعودة ألكسندر إيساك إلى التشكيلة الأساسية، وقد يدرج فلوريان فيرتز في الحسابات بعد أن تمت إراحته أمس السبت.