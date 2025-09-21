Alsumaria Tv
التعادل يحسم ديربي بغداد بين الزوراء والطلبة
الشرطة يهزم دهوك في دوري نجوم العراق

رياضة

2025-09-21 | 13:03
الشرطة يهزم دهوك في دوري نجوم العراق
124 شوهد

تمكن فريق الشرطة، مساء الأحد، من الفوز على نظيره دهوك في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز الشرطة خلال المباراة التي جرت في ملعب الفيحاء الأولمبي بمحافظة البصرة بهدفين نظيفين.
 
وفي ذات الجولة يلتقي، مساء اليوم، فريق الزوراء نظيره الطلبة بملعب الزوراء في بغداد.
