السباق نحو الكرة الذهبية.. ماذا يكسب الفائز

ويتنافس 30 لاعبا لخلافة الإسباني في الفوز بجائزة لأفضل لاعب في العالم، لكن يبدو أن المنافسة ستكون منحسرة بين الفرنسي نجم ولامين يامال النجم الشاب الصاعد بسرعة الصاروخ في صفوف برشلونة ومنتخب إسبانيا.وأُطلقت من جانب مجلة فرانس فوتبول، حيث تم منح منذ عام 1956، أما أفضل لاعبة فقدمت للمرة الأولى عام 2018.ويقوم صحفيون من أفضل 100 دولة في تصنيف (فيفا) لمنتخبات الرجال باختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب، فيما يختار صحفيو أفضل 50 دولة في تصنيف لمنتخبات السيدات، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة.رغم الاعتقاد السائد بأن الجائزة تُمنح معها مكافأة مالية ضخمة، إلا أن الحقيقة مغايرة تماما. الكرة الذهبية لا تتضمن أي جائزة مالية مباشرة، بل تقتصر على تقديم تمثال رمزي تصل قيمته التقديرية إلى نحو 3,000 يورو فقط، علما بأنه ليس مصنوعا من ، حسب صحيفة "ماركا" .لكن التأثير الحقيقي يتجاوز بكثير القيمة المادية. فالفوز بالكرة الذهبية غالبا ما ترافقه حوافز مالية من الأندية، إلى جانب عقود إعلانية ضخمة مع علامات تجارية عالمية.كما أوضحت "ماركا": "الفوز بالكرة الذهبية يعني زيادة فورية في قيمة اللاعب السوقية ومكانته في عالم المستديرة".