الطلبة يحسم صفقاته الصيفية بضم علي يوسف وحميد الطائي

وتمكنت إدارة الأنيق من خطف توقيع مهاجم منتخبنا الوطني ، الذي يخضع حالياً لتمارين التأهيل في العاصمة القطرية بعد تجاوزه الإصابة التي لحقت به قبل خمسة أشهر أثناء تدريباته مع كتيبة .وتأتي الصفقة بتوصية مباشرة من المدرب ، الذي أكد حاجته إلى إضافة مهاجم ثالث يمتاز بحس تهديفي عالٍ، لضمان مرونة أكبر في عملية التغييرات خلال المباريات، لاسيما أن إدارة النوارس لم تعترض على انتقال اللاعب.في المقابل، عززت الإدارة صفوف الفريق بضم الجناح المهاجم ، القادم من صفوف ، بعد موافقة إدارة السفانة على بيع بطاقته، وإرجاء مفاتحة أحد الأندية التي كانت قد أبدت رغبتها في التعاقد معه.ويُعد الطائي ورقة هجومية مميزة بفضل إجادته اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة في هذه المنطقة مع كلٍّ من الحبيب وصلاتي، وسيمون، ومسوفا، وعلي حيدر، وسيف رشيد، والحسن عبعوب.وتنسجم هذه التعاقدات مع رؤية المدرب طلال البلوشي، الذي يولي اهتماماً كبيراً بمبدأ المداورة بين اللاعبين من أجل مواجهة ضغط المباريات وتجنب حالات الإرهاق أو الإصابات، لاسيما مع زخم مواجهات الدوري والسفر المتكرر بين المحافظات خلال مرحلتي البطولة.