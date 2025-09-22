الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الطلبة يحسم صفقاته الصيفية بضم علي يوسف وحميد الطائي
رياضة
2025-09-22 | 03:31
72 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أكمل فريق
نادي الطلبة
بكرة القدم ملف تعاقداته قبيل غلق نافذة الانتقالات الصيفية، بعدما نجحت إدارته في ضم المهاجم الدولي
علي يوسف
من
الزوراء
، إلى جانب التعاقد مع محترف
الميناء
السابق
حميد رشيد
الطائي
، ليعزز بذلك صفوفه بخيارات هجومية جديدة خلال منافسات
دوري نجوم العراق
.
وتمكنت إدارة الأنيق من خطف توقيع مهاجم منتخبنا الوطني
علي يوسف
، الذي يخضع حالياً لتمارين التأهيل في العاصمة القطرية
الدوحة
بعد تجاوزه الإصابة التي لحقت به قبل خمسة أشهر أثناء تدريباته مع كتيبة
أسود الرافدين
.
وتأتي الصفقة بتوصية مباشرة من المدرب
القطري
طلال البلوشي
، الذي أكد حاجته إلى إضافة مهاجم ثالث يمتاز بحس تهديفي عالٍ، لضمان مرونة أكبر في عملية التغييرات خلال المباريات، لاسيما أن إدارة النوارس لم تعترض على انتقال اللاعب.
في المقابل، عززت الإدارة صفوف الفريق بضم الجناح المهاجم
حميد رشيد
الطائي
، القادم من صفوف
الميناء
، بعد موافقة إدارة السفانة على بيع بطاقته، وإرجاء مفاتحة أحد الأندية
السويدية
التي كانت قد أبدت رغبتها في التعاقد معه.
ويُعد الطائي ورقة هجومية مميزة بفضل إجادته اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة في هذه المنطقة مع كلٍّ من الحبيب وصلاتي، وسيمون، ومسوفا، وعلي حيدر، وسيف رشيد، والحسن عبعوب.
وتنسجم هذه التعاقدات مع رؤية المدرب طلال البلوشي، الذي يولي اهتماماً كبيراً بمبدأ المداورة بين اللاعبين من أجل مواجهة ضغط المباريات وتجنب حالات الإرهاق أو الإصابات، لاسيما مع زخم مواجهات الدوري والسفر المتكرر بين المحافظات خلال مرحلتي البطولة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
