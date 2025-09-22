ديربي بغداد في دوري نجوم العراق.. 3 مشاهد "لافتة" من لقاء الطلبة والزوراء

وانتهت المواجهة بتعادل والطلبة بهدف لمثله، حيث سجّل النوارس أولاً عن طريق اللاعب في الدقيقة (28) وعادل كريم عريبي النتيجة بالدقيقة (65).وتميزت هذه القمة الجماهيرية في هذا الموسم بفضل 3 مشاهد مميزة أضافت جمالية وإضافة نوعية للمباراة التي أوفت بكل وعودها منذ انطلاقها وحتى صافرة حكم اللقاء واثق محمد.ميزة نجومالميزة الأبرز في تبقى القاعدة الجماهيرية الكبيرة لأغلب الفرق وهو ما كان حاضراً في مباراة اليوم، إذ حضرت الجماهير بقوة وبلغ عدد الحاضرين 16 ألف متفرج.العدد الكبير من نجوم الفريقين كان سبباً للحضور الجماهيري المميز في المباراة، إذ شهد ، حضوراً غفيراً لجماهير النوارس التي توافدت بكثافة إلى الملعب لرؤية أول مباريات فريقها الكروي في الموسم الجديد، والأمر ذاته ينطبق على جماهير الأنيق.حضور خططي وتكتيكيندية المباراة لم تكن مقتصرة على اللاعبين فقط وإنما شملت مدربي الفريقين وطلال البلوشي، إذ لعب كل منهما بأسلوب تكتيكي مميز ساعد في ضبط الإيقاع لدقائق طويلة.بدأ مدرب النوارس عبد الغني شهد المواجهة بقوة وسيطر على مجريات الشوط الأول ونجح في التقدم أولاً، لكن منافسه قرأ المباراة جيداً وأحكم قبضته على شوطها الثاني، لتنتهي النتيجة بالتعادل العادل بين فريقين قدّما كل شيء على أرض الملعب.جاهزية واضحة للاعبينعادةً حين تكون مسابقة الدوري في بدايتها لا تكون الجاهزية حاضرة في أغلب الأحيان، خاصة أن تحضيرات اللاعبين قد بدأت قبل نحو شهر واحد من انطلاق المنافسة.لكن اليوم وفي الجولة الثانية، أظهر اللاعبون جاهزية كبيرة في المباراة واستمروا بالجري واللعب طيلة دقائق المواجهة، وأغلب التغييرات كانت تكتيكية أكثر مما هي بدنية بسبب الإرهاق، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ سنوات سيطر عليها سوء التحضير والإعداد النفسي.وكان الزوراء قد خاض يوم الأربعاء الماضي مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا 2 بفوزه على غوا بنتيجة 2-0 في مستهل بالبطولة الآسيوية التي يمثل العراق فيها.المصدر: