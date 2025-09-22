الكرة الذهبية 2025.. تعرف على موعد الحفل والمرشحين والقنوات الناقلة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكرة الذهبية 2025.. تعرف على موعد الحفل والمرشحين والقنوات الناقلة

رياضة

2025-09-22 | 05:05
الكرة الذهبية 2025.. تعرف على موعد الحفل والمرشحين والقنوات الناقلة
215 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية كل عام أحد أكثر اللحظات المنتظرة في تقويم كرة القدم العالمية، وتتجه الأنظار نحو المرشحين الـ30 الذين سيختار منهم واحد لخلافة الإسباني رودري.

وتُكرّم هذه الجائزة، التي تُقدّمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1956، أفضل لاعبي كرة القدم في الموسم الماضي. وبينما ترك الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بصمتهما في تاريخ الحفل، يُشارك جيل جديد في صنع هذا التاريخ.

وفي عام 2025 تحتدم المنافسة بين موهبة برشلونة لامين جمال وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، الذي تعتبره الأوساط الكروية في فرنسا المرشح الأوفر حظا للظفر بالجائزة.

موعد حفل الكرة الذهبية عام 2025
يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول على مسرح شاتليه في باريس الذي استضاف هذا الحدث لعدة سنوات.

وينطلق حفل جائزة الكرة الذهبية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت بغداد والدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

ويكشف عن كل جائزة من الجوائز الفردية على حدة وصولا إلى جائزة الكرة الذهبية.

قنوات البث المباشر والحي لحفل جائزة الكرة الذهبية
beIN Sports NEWS HD
 
معايير التصويت في جائزة الكرة الذهبية
يعتمد منح الجائزة المرموقة على 3 معايير أساسية:
الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة
الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم
مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف
على كل صحفي تصنيف أفضل 10 لاعبين لديه.
كل مركز يمنح نقاطا للاعبين.

اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط يُمنح جائزة الكرة الذهبية:
الأول: 15 نقطة
الثاني: 12 نقطة
الثالث: 10 نقاط
الرابع: 8 نقاط
الخامس: 7 نقاط
السادس: 5 نقاط
السابع: 4 نقاط
الثامن: 3 نقاط
التاسع: نقطتان
العاشر: نقطة واحدة

المرشحون الأوائل للتتويج بالكرة الذهبية 2025
نشر موقع "سكور 90 البريطاني" قائمة اللاعبين الـ10 الأوائل:
ديمبلي (باريس سان جيرمان)
لامين جمال (برشلونة)
مبابي (ريال مدريد)
بيدري (برشلونة)
صلاح (ليفربول)
رافينيا (برشلونة)
فيتينا (سان جيرمان)
نونو مينديز (سان جيرمان)
حكيمي (سان جيرمان)
كفاراتسخيليا (سان جيرمان)

رونالدينيو يقدم الكرة الذهبية
ويقدم النجم البرازيلي السابق والفائز بالكرة الذهبية عام 2005، الجائزة المرموقة للفائز بها بحسب صحيفة "كوب".

ويصوت على جائزة الكرة الذهبية لجنة من الصحفيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين المئة الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

قائمة الجوائز الممنوحة خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2025
ستمنح النسخة الـ69 من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 13 جائزة، 6 منها للسيدات، و6 للرجال، وواحدة للمنافسة المختلطة.
جائزة الكرة الذهبية للرجال
جائزة الكرة الذهبية للسيدات
كأس كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)
جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)
جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)
كأس ياشين للسيدات (أفضل حارس مرمى)
جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب لفريق رجال)
جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدرب للسيدات)
أفضل ناد رجالي
أفضل ناد نسائي
جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف في العام)
جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة في العام)
جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم)

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2025
أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)
لامين جمال (إسبانيا، برشلونة)
عثمان ديمبيلي (فرنسا، باريس سان جيرمان)
جيانلويجي دوناروما (إيطاليا، باريس سان جيرمان)
ديزيريه دوي (فرنسا، باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي)
دينزل دومفريز (هولندا، إنتر)
سيرهو غيراسي (غينيا، بوروسيا دورتموند)
فيكتور غيوكيريس (السويد، سبورتنغ لشبونة/ أرسنال)
إيرلينغ هالاند (النرويج، مانشستر سيتي)
جود بيلينغهام (إنجلترا، ريال مدريد)
هاري كين (إنجلترا، بايرن ميونخ)
خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا، نابولي/باريس سان جيرمان)
روبرت ليفاندوفسكي (بولندا، برشلونة)
أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين، ليفربول)
لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين، إنتر)
كيليان مبابي (فرنسا، ريال مدريد)
سكوت مكتوميناي (أسكتلندا، نابولي)
نونو مينديز (البرتغال، باريس سان جيرمان)
جواو نيفيز (البرتغال، باريس سان جيرمان)
مايكل أوليسي (فرنسا، بايرن ميونخ)
كول بالمر (إنجلترا، تشلسي)
بيدري (إسبانيا، برشلونة)
رافينيا (البرازيل، برشلونة)
ديكلان رايس (إنجلترا، أرسنال)
فابيان رويز (إسبانيا، باريس سان جيرمان)
محمد صلاح (مصر، ليفربول)
فيرجيل فان دايك (هولندا، ليفربول)
فينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد)
فيتينيا (البرتغال، باريس سان جيرمان)
فلوريان فيرتز (ألمانيا، ليفركوزن/ليفربول)

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025
وفقًا لشركة أفيسيا الاستشارية التي تستخدم نموذج ذكاء اصطناعي مُعتمد على آلاف قواعد البيانات الرياضية، يُفترض أن يكون عثمان ديمبيلي هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

وتبلغ حظوظ مهاجم باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، 72% في الفوز بجائزة فرانس فوتبول، بحسب حسابات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شركة أفيسيا، والتي كشفت عنها صحيفة لوباريزيان.

وخلف الفرنسي يأتي لامين جمال نجم برشلونة بنسبة نجاح تبلغ 56%، ويتقدم بفارق ضئيل على فيتينيا، لاعب آخر من باريس سان جيرمان (40%)، ثم محمد صلاح (39%) ورافينيا (33%).
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ماذا قال مدرب الطلبة طلال البلوشي بعد ديربي بغداد؟
07:00 | 2025-09-22
الكرة الذهبية.. لاعبان من أصول عربية حققا هذا الإنجاز
05:37 | 2025-09-22
برشلونة يتلقى ضربة ثالثة بإصابة نجم خط الوسط
05:34 | 2025-09-22
بهذا الشرط.. ريال مدريد يوافق على رحيل كامافينغا
05:15 | 2025-09-22
ديربي بغداد في دوري نجوم العراق.. 3 مشاهد "لافتة" من لقاء الطلبة والزوراء
04:39 | 2025-09-22
الطلبة يحسم صفقاته الصيفية بضم علي يوسف وحميد الطائي
03:31 | 2025-09-22
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

"أمان بوت".. خدمة توفر استشارات تقنية فورية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي
Play
"أمان بوت".. خدمة توفر استشارات تقنية فورية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي
16:10 | 2025-09-21
شراء وإتلاف بطاقات ناخبين لخصوم سياسيين.. "جرائم انتخابية"
Play
شراء وإتلاف بطاقات ناخبين لخصوم سياسيين.. "جرائم انتخابية"
16:06 | 2025-09-21
مدارس العراق تستقبل اكثر من 12 مليون طالب وطالبة مع بدء العام الجديد
Play
مدارس العراق تستقبل اكثر من 12 مليون طالب وطالبة مع بدء العام الجديد
15:58 | 2025-09-21
اندلاع نزاع عشائري في أبي الخصيب
Play
اندلاع نزاع عشائري في أبي الخصيب
14:23 | 2025-09-21
حريق داخل مخزن للإطارات في الكرادة وسط بغداد
Play
حريق داخل مخزن للإطارات في الكرادة وسط بغداد
08:46 | 2025-09-21
اندلاع حريق كبير داخل مول العراق في بغداد
Play
اندلاع حريق كبير داخل مول العراق في بغداد
07:32 | 2025-09-21
الدجاج المحلي يكسب معركته ضد المستورد
Play
الدجاج المحلي يكسب معركته ضد المستورد
16:00 | 2025-09-20
بالفيديو.. النيران تلتهم سيارة في كربلاء
Play
بالفيديو.. النيران تلتهم سيارة في كربلاء
14:18 | 2025-09-20
بالفيديو.. نزاع عشائري في ناحية العزير بميسان
Play
بالفيديو.. نزاع عشائري في ناحية العزير بميسان
11:36 | 2025-09-20
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
Play
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
06:23 | 2025-09-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.