الكرة الذهبية 2025.. تعرف على موعد الحفل والمرشحين والقنوات الناقلة

– رياضة



يعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية كل عام أحد أكثر اللحظات المنتظرة في تقويم كرة القدم العالمية، وتتجه الأنظار نحو المرشحين الـ30 الذين سيختار منهم واحد لخلافة الإسباني رودري.





وفي عام 2025 تحتدم المنافسة بين موهبة برشلونة لامين جمال وعثمان ديمبيلي نجم ، الذي تعتبره الأوساط الكروية في فرنسا المرشح الأوفر حظا للظفر بالجائزة.



موعد حفل الكرة الذهبية عام 2025

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول على مسرح شاتليه في باريس الذي استضاف هذا الحدث لعدة سنوات.



وينطلق حفل جائزة الكرة الذهبية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت والدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.



ويكشف عن كل جائزة من الجوائز الفردية على حدة وصولا إلى جائزة الكرة الذهبية.



قنوات البث المباشر والحي لحفل جائزة الكرة الذهبية

معايير التصويت في جائزة الكرة الذهبية

يعتمد منح الجائزة المرموقة على 3 معايير أساسية:

الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف

على كل صحفي تصنيف أفضل 10 لاعبين لديه.

كل مركز يمنح نقاطا للاعبين.



اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط يُمنح جائزة الكرة الذهبية:

الأول: 15 نقطة

الثاني: 12 نقطة

الثالث: 10 نقاط

الرابع: 8 نقاط

الخامس: 7 نقاط

السادس: 5 نقاط

السابع: 4 نقاط

الثامن: 3 نقاط

التاسع: نقطتان

العاشر: نقطة واحدة



المرشحون الأوائل للتتويج بالكرة الذهبية 2025

نشر موقع "سكور 90 البريطاني" قائمة اللاعبين الـ10 الأوائل:

ديمبلي (باريس سان جيرمان)

لامين جمال (برشلونة)

مبابي (ريال مدريد)

بيدري (برشلونة)

صلاح (ليفربول)

رافينيا (برشلونة)

فيتينا (سان جيرمان)

نونو مينديز (سان جيرمان)

حكيمي (سان جيرمان)

كفاراتسخيليا (سان جيرمان)



رونالدينيو يقدم الكرة الذهبية

ويقدم النجم البرازيلي السابق والفائز بالكرة الذهبية عام 2005، الجائزة المرموقة للفائز بها بحسب صحيفة "كوب".



ويصوت على جائزة الكرة الذهبية لجنة من الصحفيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين المئة الأفضل في تصنيف (فيفا).



قائمة الجوائز الممنوحة خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2025

ستمنح النسخة الـ69 من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 13 جائزة، 6 منها للسيدات، و6 للرجال، وواحدة للمنافسة المختلطة.

جائزة الكرة الذهبية للرجال

جائزة الكرة الذهبية للسيدات

كأس كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

كأس ياشين للسيدات (أفضل حارس مرمى)

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب لفريق رجال)

جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدرب للسيدات)

أفضل ناد رجالي

أفضل ناد نسائي

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف في العام)

جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة في العام)

جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم)



المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2025

أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

لامين جمال (إسبانيا، برشلونة)

عثمان ديمبيلي (فرنسا، باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا، باريس سان جيرمان)

ديزيريه دوي (فرنسا، باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي)

دينزل دومفريز (هولندا، إنتر)

سيرهو غيراسي (غينيا، بوروسيا دورتموند)

فيكتور غيوكيريس (السويد، سبورتنغ لشبونة/ أرسنال)

إيرلينغ هالاند (النرويج، سيتي)

جود بيلينغهام (إنجلترا، ريال مدريد)

هاري كين (إنجلترا، بايرن ميونخ)

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا، نابولي/باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا، برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين، ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين، إنتر)

كيليان مبابي (فرنسا، ريال مدريد)

سكوت مكتوميناي (أسكتلندا، نابولي)

نونو مينديز (البرتغال، باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (البرتغال، باريس سان جيرمان)

مايكل أوليسي (فرنسا، بايرن ميونخ)

كول بالمر (إنجلترا، تشلسي)

بيدري (إسبانيا، برشلونة)

رافينيا (البرازيل، برشلونة)

ديكلان رايس (إنجلترا، أرسنال)

فابيان رويز (إسبانيا، باريس سان جيرمان)

(مصر، ليفربول)

فيرجيل فان دايك (هولندا، ليفربول)

فينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد)

فيتينيا (البرتغال، باريس سان جيرمان)

فلوريان فيرتز (ألمانيا، ليفركوزن/ليفربول)



الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025

وفقًا لشركة أفيسيا الاستشارية التي تستخدم نموذج ذكاء اصطناعي مُعتمد على آلاف قواعد البيانات الرياضية، يُفترض أن يكون عثمان ديمبيلي هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية.



وتبلغ حظوظ مهاجم باريس ، الفائز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، 72% في الفوز بجائزة فرانس فوتبول، بحسب حسابات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شركة أفيسيا، والتي كشفت عنها صحيفة لوباريزيان.



وخلف الفرنسي يأتي لامين جمال نجم برشلونة بنسبة نجاح تبلغ 56%، ويتقدم بفارق ضئيل على فيتينيا، لاعب آخر من باريس سان (40%)، ثم محمد صلاح (39%) ورافينيا (33%).