بهذا الشرط.. ريال مدريد يوافق على رحيل كامافينغا

وانضم كاما فينغا للريال في سن 18 عاما وأصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة اللوس بلانكوس، ليتواجد بقوة في مفكرة بحث عدة أندية إنجليزية على رأسها في ظل عدم وضوح دوره في الفريق مع المدرب الجديد .ووفقا لشبكة "فوتبول إسبانيا" فإن كامافينغا قد يفكر في الرحيل عن بسبب وضعه الحالي وقد يقبل بعرض ومشروع رياضي مناسب في الوقت الذي يظهر تشيلسي إعجابه الشديد باللاعب.كامافينغا IG : سعيدٌ بالعودة إلى أفضل ملعب في العالم بعد خمسة أشهرٍ صعبة. فوز مُستحق.من جهته يوافق الريال على فكرة بيع عقد كامافينغا بشرط واحد يكمن في الحصول على مقابل مالي يصل إلى 80 مليون يورو إلا أن النادي المدريدي قد يكون مترددا بشأن الاستغناء عن اللاعب حيث يتمتع بإمكانيات كبيرة مقارنة بعمره حيث يبلغ الآن 22 عاما.وغاب كامافينغا عن الملاعب في الأشهر الماضية وقد يحصل على فرصته في مواجهة إسبانيول يوم السبت بعدما أنهى البرنامج العلاجي في وقت سابق من الأسبوع الحالي.