برشلونة يتلقى ضربة ثالثة بإصابة نجم خط الوسط

واستضاف ملعب " " مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة الخامسة من حيث فاز حامل اللقب بثلاثة أهداف دون رد.ورغم الطابع السعيد للنقاط الثلاث والحفاظ على نظافة الشباك ومواصلة الضغط على إلا أن ليلة برشلونة تعكرت بسبب لاعب الفريق .وذكرت صحيفة "آس" أن فيرمين شعر بعدم راحة في العضلة المقربة لساقه اليسرى في اللعبة الأخيرة من المباراة وانتهى به الأمر على الأرض، حيث توجه إليه الطاقم الطبي من أجل الوقوف على طبيعة حالته.وظهر لوبيز متألما في إشارة إلى حجم وقوة الإصابة، وبدا في حالة حزن شديد وهو ينال مساندة من المدرب قبل أن يبدأ في البكاء.