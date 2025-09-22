الكرة الذهبية.. لاعبان من أصول عربية حققا هذا الإنجاز

وسيقام حفل توزيع جوائز يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري، على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية .تنحدر عائلة من ولاية بجاية بمنطقة القبائل شمال شرق الجزائر، وقد ربط اسمه في فترة من الفترات بمنتخب الجزائر، إلا أنه فضل تمثيل .أسهم زيزو في فوز منتخب فرنسا بلقب 1998، كما قاد في نفس العام فريقه للفوز بالدوري الإيطالي، بجانب الترشح للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.هذا التألق اللافت جعله يكتسح ترتيب الكرة الذهبية، ليحتل المركز الأول برصيد 244 صونا، متقدما بفارق شاسع عن ملاحقيه المباشرين دافور شوكر (68 صوتا) والبرازيلي (66 صوتا).على غرار زين الدين ، ترجع أصول عائلة إلى ولاية بجاية شمال شرق الجزائر.وفاز بالكرة الذهبية بعد أن جمع 549 نقطة، متقدمًا على (193 نقطة) والبلجيكي (175 نقطة).