الكرة الذهبية.. لاعبان من أصول عربية حققا هذا الإنجاز

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541443-638941320646079662.jpg
الكرة الذهبية.. لاعبان من أصول عربية حققا هذا الإنجاز
رياضة
2025-09-22 | 05:37
192 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تلاحق كرة القدم العربية حلم الفوز بجائزة
الكرة الذهبية
، التي تمنح سنويا من قبل مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.
وسيقام حفل توزيع جوائز
الكرة الذهبية
يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري، على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية
باريس
.
تنحدر عائلة
زين الدين زيدان
من ولاية بجاية بمنطقة القبائل شمال شرق الجزائر، وقد ربط اسمه في فترة من الفترات بمنتخب الجزائر، إلا أنه فضل تمثيل
فرنسا
.
أسهم زيزو في فوز منتخب فرنسا بلقب
كأس العالم
1998، كما قاد في نفس العام فريقه
يوفنتوس
للفوز بالدوري الإيطالي، بجانب الترشح للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.
هذا التألق اللافت جعله يكتسح ترتيب الكرة الذهبية، ليحتل المركز الأول برصيد 244 صونا، متقدما بفارق شاسع عن ملاحقيه المباشرين دافور شوكر (68 صوتا) والبرازيلي
رونالدو
(66 صوتا).
على غرار زين الدين
زيدان
، ترجع أصول عائلة
كريم بنزيما
إلى ولاية بجاية شمال شرق الجزائر.
وفاز
بنزيما
بالكرة الذهبية بعد أن جمع 549 نقطة، متقدمًا على
السنغالي
ساديو ماني
(193 نقطة) والبلجيكي
كيفين دي بروين
(175 نقطة).
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
حكيمي: حققت إحصائيات غير تقليدية وأستحق الكرة الذهبية
08:07 | 2025-08-10
مبابي يتحدث عن اللاعب "الأحق" بالكرة الذهبية
15:01 | 2025-09-07
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
10:46 | 2025-08-08
إنريكي يكشف: هذا هو مرشحي للفوز بالكرة الذهبية
17:36 | 2025-07-10
زيدان
بنزيما
فرنسا
جائزة الكرة الذهبية
زين الدين زيدان
الدوري الإيطالي
كيفين دي بروين
السومرية نيوز
الكرة الذهبية
كريم بنزيما
سومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
إسرائيل مهددة بالطرد من تصفيات كأس العالم 2026
10:03 | 2025-09-22
تسريبات عن الفائز بالكرة الذهبية 2025.. من سيظفر بها؟
09:50 | 2025-09-22
للمرة الثانية.. ريال مدريد يقرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية
07:29 | 2025-09-22
ماذا قال مدرب الطلبة طلال البلوشي بعد ديربي بغداد؟
07:00 | 2025-09-22
برشلونة يتلقى ضربة ثالثة بإصابة نجم خط الوسط
05:34 | 2025-09-22
بهذا الشرط.. ريال مدريد يوافق على رحيل كامافينغا
05:15 | 2025-09-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
محليات
38.41%
04:16 | 2025-09-22
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
04:16 | 2025-09-22
نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"
محليات
14.68%
13:12 | 2025-09-21
نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"
13:12 | 2025-09-21
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
14.03%
03:43 | 2025-09-22
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
03:43 | 2025-09-22
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
دوليات
11.77%
13:46 | 2025-09-20
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
13:46 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
محليات
10.63%
11:43 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
11:43 | 2025-09-20
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
10.48%
03:39 | 2025-09-21
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
03:39 | 2025-09-21
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
"أمان بوت".. خدمة توفر استشارات تقنية فورية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي
16:10 | 2025-09-21
شراء وإتلاف بطاقات ناخبين لخصوم سياسيين.. "جرائم انتخابية"
16:06 | 2025-09-21
مدارس العراق تستقبل اكثر من 12 مليون طالب وطالبة مع بدء العام الجديد
15:58 | 2025-09-21
اندلاع نزاع عشائري في أبي الخصيب
14:23 | 2025-09-21
حريق داخل مخزن للإطارات في الكرادة وسط بغداد
08:46 | 2025-09-21
اندلاع حريق كبير داخل مول العراق في بغداد
07:32 | 2025-09-21
الدجاج المحلي يكسب معركته ضد المستورد
16:00 | 2025-09-20
بالفيديو.. النيران تلتهم سيارة في كربلاء
14:18 | 2025-09-20
بالفيديو.. نزاع عشائري في ناحية العزير بميسان
11:36 | 2025-09-20
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
06:23 | 2025-09-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.