ماذا قال مدرب الطلبة طلال البلوشي بعد ديربي بغداد؟

وانتهت مواجهة والطلبة بالتعادل 1-1 في المباراة التي احتضنها ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من البطولة، وسط حضور جماهيري كبير لامس حاجز الـ16 ألف متفرج.وقال البلوشي بعد المباراة: "المواجهة أمام الزوراء كانت ممتعة للغاية، والقمة أوفت بوعودها. بصراحة، جميع الأمور كانت جميلة سواء داخل المستطيل الأخضر أو في المدرجات. نشكر جمهور الفريقين، حظينا بالتحية والترحاب من جمهور الزوراء، رغم كونه جمهور الفريق المنافس، لكنه أظهر احتراما كبيرا".وأضاف: "الفريقان قدما مباراة ممتعة تليق بتاريخ واسم الزوراء والطلبة، وتقاسما شوطي المباراة. ففي الشوط الأول كان الزوراء أفضل، وارتكبنا العديد من الأخطاء، لكننا في الشوط الثاني عدنا بقوة وصنعنا فرصاً عديدة. نجحنا في تحقيق هدفنا وكنا قريبين من الفوز، ورغم ذلك نحن راضون عن الأداء والنتيجة لأننا قدمنا مجهودا كبيرا".وتابع قائلا: "المستوى الحقيقي للطلبة ظهر في الشوط الثاني؛ كانت لنا تحركات واستغلال للمساحات إلى جانب التبديلات. كل هذه الأمور جاءت بعد الفريق المنافس وتحديد مكامن قوته وضعفه. مباراة الزوراء أثبتت أننا نسير في خطوات صحيحة كمنظومة، ولا بد من المضي قدما لتقديم أفضل المستويات".وأكمل البلوشي: "لدينا مجموعة من اللاعبين مختلفة عن الموسم السابق، وهي بحاجة إلى انسجام أكبر. لذلك سيكون تحقيق الانسجام في صدارة أولوياتنا واهتماماتنا في الفترة المقبلة، ليظهر الفريق بأفضل نسخة له. الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز مكامن القوة، وما زلنا في البداية وسنكون أفضل قريبا، ونحن واثقون من ذلك".وبعد مرور جولتين، حصد الطلبة بقيادة طلال البلوشي 4 نقاط، إذ تغلب في المباراة الأولى على بهدف نظيف على ، قبل أن يقتنص نقطة التعادل من الزوراء.وكان الطلبة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بدوري نجوم برصيد 63 نقطة، بقيادة المدرب الذي يتولى حاليا تدريب بعد عدم تجديد عقده مع "الأنيق".