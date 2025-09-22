للمرة الثانية.. ريال مدريد يقرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا أتلتيك، فإن لاعبي سيغيبون مرة أخرى عن حفل 2025، على الرغم من ترشيح ، وجود بيلينجهام وكيليان مبابي مجددا للجائزة الرئيسية.وأضافت الصحيفة أن قرار ريال مديد يأتي في ظل وجود احتمالية فوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، فيما يُعد دين هويسن مرشحا لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.وأشارت الصحيفة إلى أن حفل الكرة الذهبية هو الحدث الأكثر بريقا وأهمية في تقويم كرة القدم، بالإضافة إلى أن الفوز بالجائزة يُعد من بين أكبر الأهداف المهنية بالنسبة للعديد من اللاعبين، لذا فمن الصعب فهم سبب قرار ريال بمقاطعة الحدث، والذي تأثر بشكل كبير برئيسه .وذكر تقرير الصحيفة: «كانت صدمة العام الماضي عندما قرر ، في اللحظة الأخيرة، ومع استعداد 50 عضوا من طاقمه للسفر، عدم الحضور، اتُّخذ هذا القرار بعد علمه بأن أيا من لاعبيه السبعة المرشحين بمن فيهم جونيور وجود بيلينجهام صاحبي المركزين الثاني والثالث لم يفز بجائزة أفضل لاعب، التي نالها لاعب الإنجليزي».جدير بالذكر أن حفل الكرة الذهبية 2025 ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية .