تسريبات عن الفائز بالكرة الذهبية 2025.. من سيظفر بها؟

وتنظم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الاثنين في مسرح شالتيه بالعاصمة باريس حفل جوائز الكرة الذهبية
٢٠٢٥.
وتشهد كرة ٢٠٢٥ الذهبية منافسة شرسة بين أكثر من اسم أبرزهم عثمان ديمبلي
في باريس سان جيرمان
الفرنسي وثنائي برشلونة الإسباني، البرازيلي رافينيا ولامين يامال.
وقررت مجلة فرانس فوتبول عدم الإفصاح عن الفائز بالجائزة هذا العام إلا يوم التتويج دون إخبار اللاعب بتتويجه كما يحدث في السنين الأخيرة وذلك منعا للجدل.
ولكن الصحفي الفرنسي رومين غوديه غويدن من شبكة "يورو سبورت" العالمية كشف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن عثمان ديمبلي
هو من سيتوج بجائزة بالون دور ٢٠٢٥.
وقاد ديمبلي الذي سجل ٣٥ هدفا في كل البطولات الموسم الماضي وصنع ١٦ آخرين فريق البي إس جي لألقاب الدوري وكأس فرنسا والسوبر ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ووصافة كأس العالم للأندية
.
علما بأن نسخة العام الماضي كانت قد شهدت تسريب اسم رودري نجم الوسط الإسباني لمانشستر سيتي كفائز بها في مفاجأة مدوية آنذاك.
وتسبب هذا التسريب في مقاطعة ريال مدريد
للحفل اعتراضا على عدم منح الجائزة لفيني جونيور وهي مقاطعة ينتظر أن تمتد لنسخة الحفل من العام الحالي بحسب ما نشرت الصحافة الإسبانية
.
من جانبه كشف المرصد العالمي لإحصائيات كرة القدم "CIES" تسريباً من نوع آخر عن جائزة الكرة الذهبية
ولكن وفقاً لمعايير محددة.
وجاء في هذا التسريب تواجد لامين يامال
في المركز الأول يليه الفرنسي كيليان مبابي
نجم ريال مدريد
ثم بيدري غونزاليس نجم وسط البارسا
وفيرجل فان دايك
المدافع الهولندي لليفربول الإنجليزي.
وحل الفرنسي ميشيل أوليسيه نجم بايرن ميونخ
في المرتبة الخامسة وبينما لم يظهر عثمان ديمبلي إلا في المرتبة السابعة خلف المصري محمد صلاح
الذي حل في المركز السادس.
وأوضح المرصد أن هذه الاختيارات جاءت وفقاً للمعاير والإحصائيات التي يضعها المرصد بناء على مردود اللاعبين في مباريات الموسم الماضي.