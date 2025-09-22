تسريبات عن الفائز بالكرة الذهبية 2025.. من سيظفر بها؟

وتنظم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الاثنين في مسرح شالتيه بالعاصمة باريس حفل جوائز ٢٠٢٥.وتشهد كرة ٢٠٢٥ الذهبية منافسة شرسة بين أكثر من اسم أبرزهم في الفرنسي وثنائي برشلونة الإسباني، البرازيلي رافينيا ولامين يامال.وقررت مجلة فرانس فوتبول عدم الإفصاح عن الفائز بالجائزة هذا العام إلا يوم التتويج دون إخبار اللاعب بتتويجه كما يحدث في السنين الأخيرة وذلك منعا للجدل.ولكن الصحفي الفرنسي رومين غوديه غويدن من شبكة "يورو سبورت" العالمية كشف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن عثمان هو من سيتوج بجائزة بالون دور ٢٠٢٥.وقاد ديمبلي الذي سجل ٣٥ هدفا في كل البطولات الموسم الماضي وصنع ١٦ آخرين فريق البي إس جي لألقاب الدوري وكأس فرنسا والسوبر ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ووصافة .علما بأن نسخة العام الماضي كانت قد شهدت تسريب اسم رودري نجم الوسط الإسباني لمانشستر سيتي كفائز بها في مفاجأة مدوية آنذاك.وتسبب هذا التسريب في مقاطعة للحفل اعتراضا على عدم منح الجائزة لفيني جونيور وهي مقاطعة ينتظر أن تمتد لنسخة الحفل من العام الحالي بحسب ما نشرت الصحافة .من جانبه كشف المرصد العالمي لإحصائيات كرة القدم "CIES" تسريباً من نوع آخر عن ولكن وفقاً لمعايير محددة.وجاء في هذا التسريب تواجد في المركز الأول يليه الفرنسي نجم ريال ثم بيدري غونزاليس نجم وسط وفيرجل المدافع الهولندي لليفربول الإنجليزي.وحل الفرنسي ميشيل أوليسيه نجم في المرتبة الخامسة وبينما لم يظهر عثمان ديمبلي إلا في المرتبة السابعة خلف المصري الذي حل في المركز السادس.وأوضح المرصد أن هذه الاختيارات جاءت وفقاً للمعاير والإحصائيات التي يضعها المرصد بناء على مردود اللاعبين في مباريات الموسم الماضي.