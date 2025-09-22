إسرائيل مهددة بالطرد من تصفيات كأس العالم 2026

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة على خلفية هجوم السابع من تشرين الاول 2023، قتل أكثر من 60 ألف فلسطيني نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، وفقا لوزارة التي تديرها حركة حماس.ويزداد الوضع في قطاع غزة سوءا، حيث أفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن 500 ألف شخص في المنطقة "على شفا المجاعة" في ظل الحاجة الماسة إلى المساعدات الإنسانية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثار قرار إسرائيل استهداف قادة حركة حماس في قطر غضبا وانتقادات دولية.في الواقع، بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر في 9 ايلول، مورست ضغوط في الأيام الأخيرة لطرد إسرائيل من مسابقات ، وفقا لتقرير صادر عن موقع "ماكو" الإسرائيلي.ويزعم الموقع أن لكرة القدم (يويفا) يستعد لمناقشة إمكانية منع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في تصفيات المسابقات الأوروبية في اجتماعه التنفيذي القادم.كما ستكون مشاركة نادي تل أبيب الإسرائيلي في مسابقة موضوعا للنقاش أيضا.ويقول تقرير "ماكو": "بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر، أحد أكبر رعاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مورست ضغوط في الأيام الأخيرة لطرد إسرائيل من مسابقات الاتحاد".وهذا يعني: "استبعاد المنتخب الإسرائيلي من تصفيات المسابقات الأوروبية وإيقاف مشاركة نادي مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي".ومن المتوقع أن يطرح هذا الأمر في اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التنفيذي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. يحاول المسؤولون الإسرائيليون منع هذه الخطوة.كما تضمن المنشور اقتباسا من مسؤول إسرائيلي قال فيه: "نحن على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى وضع ".في حين لا تزال روسيا ممنوعة من المشاركة في المباريات التي تنظمها اتحادات كرة القدم الأوروبية والعالمية، لم تتعرض إسرائيل لاستبعاد واسع النطاق من قبل مؤسسات رياضية مثل (الفيفا).كما ذكر تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، يتنافس الإسرائيلي حاليا في بطولة تصفيات ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لكأس العالم العام المقبل.يحتل المنتخب الإسرائيلي تحت قيادة المدرب ران بن شمعون حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط قبل مباراتيه الشهر المقبل ضمن تصفيات 2026، ضد كل من نظيره الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط أيضا ولكنه لعب مباراة أقل، ومنتخب المتصدر برصيد 15 نقطة.ولم يصدر الاتحاد (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بيانا نهائيا بعد، لذا لا يزال الوضع غير واضح.