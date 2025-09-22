غضب في باريس سان جرمان بسبب الكرة الذهبية

وذكرت صحيفة "ماركا" ، أن "تزامن الحفل مع مباراة أثار حفيظة الباريسيين".وكان من المقرر أن تجرى مباراة ومارسيليا امس الأحد، لكنها أُجلت إلى اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.وبحسب القوانين الفرنسية، فإنه إذا أجلت المباراة يجب أن تلعب في اليوم التالي مباشرة.ويعتقد أن هذا التأجيل أفسد أجواء حفل تسليم ، الذي يقام بمسرح دو شاتليه في باريس.وفضلت إدارة نادي سان جرمان أن تلعب المباراة في وقت أبكر ليتمكن مدرب الفريق ، المرشح لنيل ، وبقية اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية، وعلى رأسهم ، من حضور الحفل.وزعمت "ماركا"، أن غياب لاعبي بطل أوروبا سيرجح كفة نجم برشلونة الإسباني الصاعد ، للفوز بالجائزة.وينافس على الكرة الذهبية 8 لاعبين من باريس سان جرمان، هم ، وأشرف حكيمي، وديزاير دو، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو مينديز، وجواو نيفيز، وفابيان رويز، وفيتينيا.كما أن لاعبي الإسباني لن يحضروا الحفل، التزاما بتعليمات الذي قاطع الحفل للسنة الثانية على التوالي.ومن المرتقب أن تكشف مجلة "فرانس فوتبول" النقاب، اليوم الإثنين، عن هوية الفائزين بجوائز الأفضل في عالم كرة القدم لسنة 2025، وسط منافسة من 30 لاعبا لخلافة الإسباني رودري.