ثالث أغنى لاعب كرة قدم في العالم.. كم تبلغ ثروة نيمار؟

النجم البرازيلي خطف الأضواء بمهاراته داخل المستطيل الأخضر، يواصل خطف الأنظار خارج الملعب بثروة تُقدَّر بمبالغ خيالية.ويجني لاعب البرازيلي الحالي ثروته من العقود القياسية مع الأندية، إلى جانب صفقات الرعاية والإعلانات، وصولا إلى استثماراتها الخاصة.ووفقا لموقع "GivemeSport" البريطاني، فإن هو ثالث أغنى لاعب كرة قدم في العالم، بعد الثنائي الأشهر وكريستيانو .وبحسب التقرير ذاته، فإن ثروة نيمار اليوم تبلغ 450 مليون جنيه دولار أمريكي.وتجدر الإشارة إلى أن نيمار هو صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، بعدما انتقل من برشلونة إلى في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع .وبجانب برشلونة وباريس وسانتوس، قضى نيمار فترة قصيرة مع (2023-2024).