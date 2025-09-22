الصفحة الرئيسية
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541515-638941727932677954.webp
عثمان ديمبلي يخطف جائزة الكرة الذهبية
رياضة
2025-09-22 | 16:15
المصدر:
موقع كووورة
1,649 شوهد
توج الفرنسي
عثمان ديمبلي
، مهاجم
باريس سان جيرمان
، بجائزة
الكرة الذهبية
لعام 2025، التي قدمتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بالتعاون مع
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
، اليوم الاثنين.
وتسلم
ديمبلي
الجائزة من يد
الأسطورة
البرازيلي
رونالدينيو
، وحل يامال في المركز الثاني، ومن خلفه
البرتغالي
فيتينيا
ثم
محمد صلاح
وبعده رافينيا.
الى ذلك، فاز نجم برشلونة لا
يمن يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب لعام 2025.
وفي مجال التدريب فاز إنريكي بجائزة أفضل مدرب لعام 2025.
كما فازت
الإنجليزية
هامبتون بجائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2025، ودوناروما أفضل حارس مرمى لعام 2025، وتم تكريم لاعب
ليفربول
الراحل
ديوغو جوتا
.
وتوج
السويدي
فيكتور غيوكيرس والبولندية إيوا باجور بجائزة غيرد مولر للرجال والسيدات (أفضل هداف وهدافة في العام)، كما توجت أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة لعام 2025.
وتوج آرسنال الإنجليزي بجائزة أفضل ناد للسيدات، كما توج
باريس سان جيرمان
بجائزة أفضل ناد للرجال.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
+A
-A
