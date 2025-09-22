عثمان ديمبلي يخطف جائزة الكرة الذهبية

توج الفرنسي ، مهاجم ، بجائزة لعام 2025، التي قدمتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بالتعاون مع ، اليوم الاثنين.

وتسلم الجائزة من يد البرازيلي ، وحل يامال في المركز الثاني، ومن خلفه ثم وبعده رافينيا.

الى ذلك، فاز نجم برشلونة لا يمن يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب لعام 2025.

وفي مجال التدريب فاز إنريكي بجائزة أفضل مدرب لعام 2025.

كما فازت هامبتون بجائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2025، ودوناروما أفضل حارس مرمى لعام 2025، وتم تكريم لاعب الراحل .



وتوج فيكتور غيوكيرس والبولندية إيوا باجور بجائزة غيرد مولر للرجال والسيدات (أفضل هداف وهدافة في العام)، كما توجت أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة لعام 2025.

وتوج آرسنال الإنجليزي بجائزة أفضل ناد للسيدات، كما توج بجائزة أفضل ناد للرجال.