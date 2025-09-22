مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" قبل عدة أسابيع، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب على مستوى العالم عن عام 2025، ضمت 30 نجما، من بينهم .واحتل النجم المصري المركز الرابع في ترتيب النسخة الـ69 لجائزة لعام 2025، خلال الحفل الذي أقيم مساء الاثنين، في مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية .بينما حصل الدولي الفرنسي مهاجم ، على 2025، متفوقا على الدولي الإسباني الشاب لامين جمال لاعب برشلونة، وتلاهما الدولي لاعب خط وسط فريق في المرتبة الثالثة.ولعب محمد صلاح (33 عاما) دورا كبيرا في فوز بلقب بطل "البريمير ليغ" في الموسم الماضي.