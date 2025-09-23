أول رد فعل من الاتحاد المصري بعد خسارة محمد صلاح الكرة الذهبية

وخطف الفرنسي نجم لأفضل لاعب في العالم لأول مرة فى تاريخه خلال حفل جوائز البالون دور 2025 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.وتنافس 30 لاعبا حول العالم على 2025 على رأسهم النجم الدولي المصري جناح الإنجليزي.وبعد إعلان وقوع محمد صلاح في المركز الرابع كتب لكرة القدم عبر حسابه في منصة "إكس" مخاطبا " " : "ستظل فخرنا".وسبق أن رشح محمد صلاح للجائزة 5 مرات على مدار الأعوام الماضية حيث نال المركز السادس في عام 2018 والخامس في 2019.وفي العام 2020 تم حجب الجائزة بسبب جائحة ثم حصد صلاح المركز السابع في 2021 والخامس 2022 والحادي عشر في 2023 ولم يكن ضمن المرشحين العام الماضي.