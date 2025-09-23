Alsumaria Tv
البث المباشر
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
بثلاثة غيابات.. ريال مدريد يواجه ليفانتي لتعزيز صدارة الليغا

رياضة

2025-09-23 | 06:27
بثلاثة غيابات.. ريال مدريد يواجه ليفانتي لتعزيز صدارة الليغا
412 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، اليوم الثلاثاء، على ملعب سيوداد دي فالينسيا، ضمن لقاءات الجولة السادسة لليجا.


وشهدت قائمة ريال مدريد عودة دين هويسين، بعد غيابه عن مباراة إسبانيول الأخيرة بسبب الإيقاف.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، دافيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، دافيد خيمينيز، دين هويسين.

الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو، إندريك.

ويغيب عن ريال مدريد ثلاثي الدفاع أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي وترينت ألكسندر أرنولد، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.
والد لامين يامال: نجلي الأفضل في العالم ويستحق الكرة الذهبية
08:33 | 2025-09-23
ريال مدريد يفتح باب الرحيل أمام فينيسيوس
07:27 | 2025-09-23
أول رد فعل من الاتحاد المصري بعد خسارة محمد صلاح الكرة الذهبية
05:59 | 2025-09-23
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
18:41 | 2025-09-22
عثمان ديمبلي يخطف جائزة الكرة الذهبية
16:15 | 2025-09-22
بعد إصابته.. برشلونة يكشف مدة غياب لوبيز
14:34 | 2025-09-22
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
Play
أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
08:23 | 2025-09-23
شاب يطلق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه
Play
شاب يطلق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه
04:50 | 2025-09-23
بالفيديو.. خلل فني بمنظومة غاز سيارة مدنية يدفع لاخلاء محطة وقود في المنصور
Play
بالفيديو.. خلل فني بمنظومة غاز سيارة مدنية يدفع لاخلاء محطة وقود في المنصور
04:42 | 2025-09-23
تحذيرات من تبعات مالية على العراق والسبب.. الغاز التركمانستاني!
Play
تحذيرات من تبعات مالية على العراق والسبب.. الغاز التركمانستاني!
04:30 | 2025-09-23
حادث غريب.. إنقاذ رجل علق رأسه داخل إشارة مرور (فيديو)
Play
حادث غريب.. إنقاذ رجل علق رأسه داخل إشارة مرور (فيديو)
03:48 | 2025-09-23
النزاهة النيابية:"المال السياسي أصبح مؤشرًا خطيرًا في الموسم الانتخابي"!
Play
النزاهة النيابية:"المال السياسي أصبح مؤشرًا خطيرًا في الموسم الانتخابي"!
03:32 | 2025-09-23
الرئيس الفرنسي "عالق" في ازدحام إثر قطع شارع في نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)
Play
الرئيس الفرنسي "عالق" في ازدحام إثر قطع شارع في نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)
01:59 | 2025-09-23
الشرع يمازح جنرالاً أميركياً ويذكره بالعراق (فيديو)
Play
الشرع يمازح جنرالاً أميركياً ويذكره بالعراق (فيديو)
12:44 | 2025-09-22
"أمان بوت".. خدمة توفر استشارات تقنية فورية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي
Play
"أمان بوت".. خدمة توفر استشارات تقنية فورية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي
16:10 | 2025-09-21
شراء وإتلاف بطاقات ناخبين لخصوم سياسيين.. "جرائم انتخابية"
Play
شراء وإتلاف بطاقات ناخبين لخصوم سياسيين.. "جرائم انتخابية"
16:06 | 2025-09-21
