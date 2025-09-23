بثلاثة غيابات.. ريال مدريد يواجه ليفانتي لتعزيز صدارة الليغا

وشهدت قائمة عودة دين هويسين، بعد غيابه عن مباراة إسبانيول الأخيرة بسبب الإيقاف.وجاءت القائمة كالتالي:حراسة المرمى: ، أندري لونين، ميستري.الدفاع: ، إيدر ميليتاو، ألابا، راؤول أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، دافيد خيمينيز، دين هويسين.الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدريكو ، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.الهجوم: ، ، جوس، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو، إندريك.ويغيب عن ريال ثلاثي الدفاع أنطونيو روديجر وفيرلاند وترينت ، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.