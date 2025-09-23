الصفحة الرئيسية
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
ريال مدريد يفتح باب الرحيل أمام فينيسيوس
رياضة
2025-09-23 | 07:27
199 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور مثير فى مستقبل البرازيلى
فينيسيوس جونيور
نجم
ريال مدريد
، فى ظل تعقد مفاوضات التجديد بين الطرفين خلال الفترة الحالية.
ويمتلك
فينيسيوس
عقداً مع
ريال مدريد
يمتد حتى صيف عام 2027، ويبدو أن كلا الطرفين يرغبان فى استمرارية العلاقة، لكن المفاوضات لم تُحرز أى تقدم حقيقى حتى الآن.
بحسب برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسبانى فإن النادى لا ينوى تغيير موقفه فى المفاوضات الجارية مع النجم البرازيلى
فينيسيوس جونيور
بشأن مفاوضات تجديد العقد.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن
ريال
مدريد
عرض شروطه النهائية، وإذا وافق فينيسيوس على التوقيع، سيبقى في صفوف الفريق حتى ما بعد نهاية عقده الحالى فى عام 2027، أما حال رفض العرض، فالنادى لا يمانع رحيله، حتى إن كان ذلك بشكل مجانى عند نهاية عقده.
وتشير التقارير إلى أن محادثات التجديد متوقفة بالكامل حاليًا، ولا توجد أى جلسات تفاوض مقررة فى المستقبل القريب، ووفق مصادر مقربة من إدارة ريال مدريد، فإن النادى غير مستعد لتقديم تنازلات جديدة، ولا يخشى فقدان أحد نجومه البارزين دون مقابل مالى.
يرجع سبب تعثر المفاوضات بالدرجة الأولى إلى الخلاف حول الراتب، حيث تشير التقارير إلى أن فينيسيوس يطالب بحوالى 30 مليون يورو سنويًا شاملة المكافآت، فى حين يرفض ريال مدريد تجاوز حاجز 20 مليون يورو.
ريال مدريد
فينيسيوس
الرحيل
فينيسيوس جونيور
