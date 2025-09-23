والد لامين يامال: نجلي الأفضل في العالم ويستحق الكرة الذهبية

وبعد علمه بفوز ، نجم منتخب ونادي ، بالجائزة، توقف بسرعة في المنطقة المخصصة للصحافيين الإسبان، وقال لهم: "العام المقبل لنا"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" ، اليوم (الثلاثاء).لكن لاحقاً ومع مرور الدقائق، ازداد سخط نصراوي وعبّر عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج "إل شيرينجيتو"، وقال: "أعتقد أنها الأسوأ... لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان".وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأوضح: "أعتقد أن هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون".وختم بالقول: "لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئاً غريباً جداً حدث هنا... العام المقبل ستكون إسبانية".