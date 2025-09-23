آرسنال يخسر نجمه لمدة شهرين

ووفقاً لصحيفة “ذا أتيلتيك” البريطانية، فإن مادويكي البالغ من العمر 23 عاما، بدأ المباراة أساسياً قبل أن يتم استبداله بين الشوطين بزميله العائد من الإصابة .وقال المدرب بعد اللقاء: “لقد شعر بمشكلة مبكراً في المباراة ولم يكن قادراً على الاستمرار”.وأكدت الفحوصات التي أجريت يوم الإثنين أن اللاعب لم يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، إلا أنه سيغيب عن عدد كبير من مباريات آرسنال، إضافة إلى غيابه عن فترة التوقف الدولي المقبلة مع منتخب إنجلترا.ويعد مادويكي أحدث المنضمين لقائمة الإصابات في هجوم آرسنال، حيث لم يعد بعد خضوعه لجراحة في الركبة أواخر أغسطس/ آب، كما أن البرازيلي جابرييل جيسوس تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما جعل الوافد الجديد فيكتور جيوكيريس الخيار الوحيد المتاح كمهاجم صريح للفريق.ويفتقد آرسنال أيضاً قائده أوديجارد الذي يعاني من إصابة في الكتف منذ بداية الموسم.وكان مادويكي قد انضم إلى آرسنال قادماً من في صفقة بلغت قيمتها 48.5 مليون جنيه إسترليني (65.5 مليون دولار) خلال الصيف الماضي، وشارك في جميع المباريات الست للفريق منذ بداية موسم 2025-2026.