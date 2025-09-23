الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541676-638942333121842008.jpg
آرسنال يخسر نجمه لمدة شهرين
رياضة
رياضة
2025-09-23 | 09:52
187 شوهد
سيغيب الجناح الإنجليزي نوني مادويكي لاعب آرسنال، قرابة شهرين، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مواجهة
مانشستر سيتي
التي انتهت بالتعادل (1-1) يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.
ووفقاً لصحيفة “ذا أتيلتيك” البريطانية، فإن مادويكي البالغ من العمر 23 عاما، بدأ المباراة أساسياً قبل أن يتم استبداله بين الشوطين بزميله العائد من الإصابة
بوكايو ساكا
.
وقال المدرب
ميكيل أرتيتا
بعد اللقاء: “لقد شعر بمشكلة مبكراً في المباراة ولم يكن قادراً على الاستمرار”.
وأكدت الفحوصات التي أجريت يوم الإثنين أن اللاعب لم يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، إلا أنه سيغيب عن عدد كبير من مباريات آرسنال، إضافة إلى غيابه عن فترة التوقف الدولي المقبلة مع منتخب إنجلترا.
ويعد مادويكي أحدث المنضمين لقائمة الإصابات في هجوم آرسنال، حيث لم يعد
كاي هافيرتز
بعد خضوعه لجراحة في الركبة أواخر أغسطس/ آب، كما أن البرازيلي جابرييل جيسوس تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما جعل الوافد الجديد فيكتور جيوكيريس الخيار الوحيد المتاح كمهاجم صريح للفريق.
ويفتقد آرسنال أيضاً قائده
مارتن
أوديجارد الذي يعاني من إصابة في الكتف منذ بداية الموسم.
وكان مادويكي قد انضم إلى آرسنال قادماً من
تشيلسي
في صفقة بلغت قيمتها 48.5 مليون جنيه إسترليني (65.5 مليون دولار) خلال الصيف الماضي، وشارك في جميع المباريات الست للفريق منذ بداية موسم 2025-2026.
