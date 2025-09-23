يامال يعلق على خسارته الكرة الذهبية

وجَّه الإسباني ، نجم برشلونة الشاب، رسالته الأولى بعد خسارة 2025.



واحتل المركز الثاني في ترتيب الفائزين بجائزة 2025 بعد نجم الذي تُوج بها، مساء الإثنين.

لكن صاحب الـ18 عاماً لم يغادر خالي الوفاض، حيث فاز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب للمرة الثانية على التوالي، محققاً إنجازاً تاريخياً.

وبعد عودته إلى برشلونة، وبعد أن أصبح أكثر هدوءاً بعد كل الاهتمام الإعلامي الذي حظي به في العاصمة الفرنسية ، حرص لامين يامال على توجيه رسالة للجماهير.

وكتب لامين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الثلاثاء: "تدبير الله مثالي، عليك أن تتسلق لتصل إلى القمة".

وأضاف: "سعيد بفوزي بجائزة كوبا مرتين، وأهنئ عثمان ديمبيلي على الجائزة وعلى الموسم الرائع".

ووجد منشور لامين تفاعلاً واسعاً على الرغم من قِصر فترة نشره، وحرص الكثيرون على دعمه في التعليقات، خاصةً زملائه في برشلونة وعلى رأسهم .