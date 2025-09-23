برشلونة يحدد ملعبه لمواجهة ريال سوسيداد الأحد المقبل

وأصدر برشلونة، بيانًا رسميًا، كشف فيه رفض بلدية برشلونة منح رخصة الإشغال لملعب "سبوتيفاي "، بسبب النواقص في السلامة، مثل مسارات الإخلاء الضيقة، وكذلك حركة مرور مركبات الطوارئ.وبالتالي، قرر برشلونة العودة إلى ملعب الأولمبي "مونتجويك"، الذي لعب عليه الموسمين الماضيين.وأضاف البيان، أنه تماشيًا مع قرار عدم العودة إلى "كامب نو" في مواجهة ، قرر النادي برئاسة ، اللعب في "مونتجويك" لحين إشعار آخر.وكانت آخر مباراة لبرشلونة في "مونتجويك" يوم 18 آيار الماضي، عندما خسر أمام بنتيجة 3-2، في الجولة 37 من .يشار إلى أن برشلونة خاض أول 3 مباريات في الليجا هذا الموسم خارج ملعبه، قبل أن يستضيف وخيتافي على .