كشف آخر تطورات إصابة هالاند

وخرج بشكل مفاجئ من ملعب "الإمارات" بعد الدقيقة 76 من عمر المباراة، حيث طلب التبديل بعد شعوره بآلام في الظهر وفقا لما قاله عقب اللقاء.ومن المرجح أن يغيب هالاند عن مواجهة هدرسفيلد تاون في (كاراباو)، لكن المدرب الإسباني يتوقع عودته خلال مباراة المقررة السبت المقبل على ملعب الاتحاد.وقال ، في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الثلاثاء: "أمس كان هالاند في مرحلة التعافي، لم يتدرب ولم أشاهده أو باقي اللاعبين بعد اليوم. آمل أن يتمكن من اللعب في نهاية الأسبوع. كان أسبوعا شاقا للغاية، خاصة المباراة الأخيرة، وأحيانا يتعرض اللاعبون لبعض المشاكل. أعتقد أنه سيكون جاهزا نهاية الأسبوع، آمل ذلك".واعتمد غوارديولا على نفس التشكيلة الأساسية في آخر 3 مباريات أمام ونابولي وآرسنال، لكنه أكد أنه سيجري تغييرات أمام فريق هدرسفيلد، حيث لن يكون هالاند النجم الوحيد الذي سيحصل على راحة.وأضاف: "لن يكون نفس التشكيل الأساسي كما في آخر 3 مباريات. المشكلة الوحيدة في أننا نحترم البطولة، لكننا ندخلها ولدينا إصابات. سيكون هناك مزيج من لاعبي الأكاديمية للمشاركة، لأن الأولوية لمباريات بيرنلي وموناكو وبرينتفورد".