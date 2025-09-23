Alsumaria Tv
كشف آخر تطورات إصابة هالاند

رياضة

2025-09-23 | 16:38
كشف آخر تطورات إصابة هالاند
المصدر:
روسيا اليوم
303 شوهد

يمني الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي النفس بأن يتمكن مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند من التعافي سريعا من إصابة الظهر أجبرته على مغادرة الملعب أمام أرسنال.

وخرج هالاند بشكل مفاجئ من ملعب "الإمارات" بعد الدقيقة 76 من عمر المباراة، حيث طلب التبديل بعد شعوره بآلام في الظهر وفقا لما قاله بيب غوارديولا عقب اللقاء.

ومن المرجح أن يغيب هالاند عن مواجهة هدرسفيلد تاون في كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، لكن المدرب الإسباني يتوقع عودته خلال مباراة بيرنلي المقررة السبت المقبل على ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا، في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الثلاثاء: "أمس كان هالاند في مرحلة التعافي، لم يتدرب ولم أشاهده أو باقي اللاعبين بعد اليوم. آمل أن يتمكن من اللعب في عطلة نهاية الأسبوع. كان أسبوعا شاقا للغاية، خاصة المباراة الأخيرة، وأحيانا يتعرض اللاعبون لبعض المشاكل. أعتقد أنه سيكون جاهزا نهاية الأسبوع، آمل ذلك".

واعتمد غوارديولا على نفس التشكيلة الأساسية في آخر 3 مباريات أمام مانشستر يونايتد ونابولي وآرسنال، لكنه أكد أنه سيجري تغييرات أمام فريق هدرسفيلد، حيث لن يكون هالاند النجم الوحيد الذي سيحصل على راحة.

وأضاف: "لن يكون نفس التشكيل الأساسي كما في آخر 3 مباريات. المشكلة الوحيدة في كأس كاراباو أننا نحترم البطولة، لكننا ندخلها ولدينا إصابات. سيكون هناك مزيج من لاعبي الأكاديمية للمشاركة، لأن الأولوية لمباريات بيرنلي وموناكو وبرينتفورد".
اخترنا لك
زيادة تاريخية في المنتخبات: كأس العالم 2030 قد تضم 64 فريقاً و128 مباراة!
08:00 | 2025-09-24
"سجود محمود ماييلي" يثير تفاعلاً واسعاً بعد تألقه في مباراة بيراميدز والأهلي السعودي
07:22 | 2025-09-24
تذاكر مجانية لجماهير القوة الجوية.. هل تعيد الفريق إلى منصات التتويج؟
06:36 | 2025-09-24
آسيوياً.. الشرطة والزوراء يستضيفان مبارياتهما في بغداد بعد استيفاء الشروط
03:47 | 2025-09-24
قضية عقد المدرب كاساس يعود الى الواجهة.. تعرف على آخر المستجدات
03:36 | 2025-09-24
خبر صادم لعشاق برشلونة.. نجم الفريق سيغيب 5 أشهر
03:07 | 2025-09-24
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات &quot;التاكسي&quot;
27.76%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
23.23%
06:07 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
06:07 | 2025-09-23
كارثة مشابهة لـ&quot;طوفان نوح&quot; تهدد البشرية
16.55%
10:17 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
10:17 | 2025-09-22
جرحى بانفجار في سوق مدينة أنطاليا التركية
12.26%
09:18 | 2025-09-22
جرحى بانفجار في سوق مدينة أنطاليا التركية
09:18 | 2025-09-22
تعاملات المساء.. أسعار الدولار امام الدينار
10.2%
09:54 | 2025-09-22
تعاملات المساء.. أسعار الدولار امام الدينار
09:54 | 2025-09-22
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يعود للارتفاع في البورصة العراقية
10%
09:29 | 2025-09-23
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يعود للارتفاع في البورصة العراقية
09:29 | 2025-09-23
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
Play
غضب في كربلاء.. رجل يدفع معلمة بإحدى المدارس ويسقطها ارضًا
02:13 | 2025-09-24
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
Play
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
بغداد.. اشتباك عائلي بالحجارة والرصاص إثر خلاف على الإرث (فيديو)
Play
بغداد.. اشتباك عائلي بالحجارة والرصاص إثر خلاف على الإرث (فيديو)
12:05 | 2025-09-23
واسط.. محتجون يقطعون طريق الكوت – بغداد بعد وفاة أحد ذويهم نتيجة التعذيب
Play
واسط.. محتجون يقطعون طريق الكوت – بغداد بعد وفاة أحد ذويهم نتيجة التعذيب
11:43 | 2025-09-23
عائلة عراقية تحتفل بنجاح ابنها وعبوره مرحلة الثالث المتوسط
Play
عائلة عراقية تحتفل بنجاح ابنها وعبوره مرحلة الثالث المتوسط
11:42 | 2025-09-23
أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
Play
أمام مدرسة.. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحادث سير كارثي في بغداد
08:23 | 2025-09-23
شاب يطلق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه
Play
شاب يطلق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه
04:50 | 2025-09-23
بالفيديو.. خلل فني بمنظومة غاز سيارة مدنية يدفع لاخلاء محطة وقود في المنصور
Play
بالفيديو.. خلل فني بمنظومة غاز سيارة مدنية يدفع لاخلاء محطة وقود في المنصور
04:42 | 2025-09-23
تحذيرات من تبعات مالية على العراق والسبب.. الغاز التركمانستاني!
Play
تحذيرات من تبعات مالية على العراق والسبب.. الغاز التركمانستاني!
04:30 | 2025-09-23
حادث غريب.. إنقاذ رجل علق رأسه داخل إشارة مرور (فيديو)
Play
حادث غريب.. إنقاذ رجل علق رأسه داخل إشارة مرور (فيديو)
03:48 | 2025-09-23
