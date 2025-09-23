حكم عراقي يقود نزالات الملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية

وجاء اختار ضمن قائمة الحكام الرسمية والمعتمدة لإدارة نزالات الملاكمة ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مملكة خلال المدة من الثاني والعشرين ولغاية الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول المقبل.

واختار أكثر من خمسة وعشرين حكماً يمثلون خيرة حكام العالم، وذلك لقيادة نزالات الملاكمة التي سيتبارى فيها أفضل وأقوى الملاكمين الشباب على مستوى قارة ضمن فعاليات الدورة التي ستحتضنها العاصمة البحرين في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وسبق للحكم أن شارك في قيادة العديد من البطولات العربية والآسيوية خلال الفترة الماضية، وحقق خلالها نجاحات كبيرة أسهمت في أن يقع الاختيار عليه ضمن كوكبة الحكام الدوليين الذي سيقودون منافسات رياضة الفن النبيل في البحرين.