خبر صادم لعشاق برشلونة.. نجم الفريق سيغيب 5 أشهر

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "خضع لجراحة لعلاج إصابة في الغضروف للركبة، حيث تم خياطة الغضروف للحفاظ عليه".وأضاف البيان: "يقدر وقت تعافيه من 4 إلى 5 أشهر".وكان برشلونة قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن جافي سيخضع لمنظار يوم الثلاثاء من قبل الدكتور مونلو، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، على أن يتم إصدار بيان صحفي عقب العملية الجراحية لكشف حالته.ولم يشارك جافي سوى في مباراتين منذ بداية الموسم بقميص برشلونة، بينما غاب عن باقي المباريات بسبب الإصابة.وعانى جافي من انزعاج في غضروف الركبة الذي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في وقت سابق ولكنه تحسن بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.