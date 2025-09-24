قضية عقد المدرب كاساس يعود الى الواجهة.. تعرف على آخر المستجدات

– رياضة



استعرض متخصصان قانونيان آخر تطورات قضية عقد مدرب السابق ، والدعوى المرفوعة ضد أمام لجنة أوضاع اللاعبين في "فيفا"، مؤكدين أن القرار الأخير منح المدرب الإسباني أفضلية قانونية واضحة، ليضع في موقف مالي بالغ الصعوبة.





وأشار أحمد إلى أن "المبررات التي ساقها بعض أعضاء الاتحاد لتبرير فسخ العقد لم تستند إلى أساس قانوني، بل بدت ثغرات غير ذات جدوى لاسيما أن الإسباني أثبت أنه سافر بعد حصوله على إذن مسبق"، لافتاً إلى أن "الاتحاد ما يزال يمتلك حق الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) خلال مهلة لا تتجاوز (21) يوماً".



وأضاف أن "كاساس قدّم وثائق رسمية تؤكد حصوله على موافقة الاتحاد للسفر إلى إسبانيا، وهو ما أضعف الموقف القانوني للاتحاد، بينما قد تفتح الأنباء غير الدقيقة بشأن تهربه الضريبي الباب أمام مطالبات إضافية بالتعويض".



وكانت قضية المدرب الإسباني مع اتحاد الكرة قد بدأت عقب إقالته بعد مباراتي وفلسطين رغم امتداد عقده حتى (2027) وما تضمنه من شرط جزائي يبلغ نصف مليون دولار، إذ برر الاتحاد قراره بالنتائج السلبية والإخلال بالالتزامات، بينما وصف المدرب السابق الخطوة بالتعسفية ورفض خفض راتبه، ليقرر إلى الفيفا ومن ثم محكمة التحكيم الرياضية للمطالبة بكامل مستحقاته.