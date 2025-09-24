آسيوياً.. الشرطة والزوراء يستضيفان مبارياتهما في بغداد بعد استيفاء الشروط

وذكر المصدر إن خاطبت رسمياً بشأن إنجاز جميع المتطلبات الفنية في قبل انتهاء المهلة المحددة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن الناديين اتفقا على تنفيذ أبرز الملاحظات المتعلقة بأرضية الملعب، ولوحة التبديلات، والصوتيات، وأنظمة الشاشات، فضلاً عن تحسين مستوى النظافة في المقاعد والمداخل.وأشار المصدر إلى أن إدارة الشرطة تعهدت بتهيئة ملعب ليظهر بأفضل صورة خلال المواجهات القارية المقبلة، بينما رجّح بنسبة كبيرة عدم إقامة مباراة الكهرباء وأربيل على أرض الملعب ذاته، لحين اكتمال أعمال الصيانة فيه.