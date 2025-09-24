تذاكر مجانية لجماهير القوة الجوية.. هل تعيد الفريق إلى منصات التتويج؟

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، حصد " " 3 نقاط من أصل 6، حيث فاز على بنتيجة 1-0، فيما خسر أمام بنتيجة 2-1 بقيادة المدرب رشيد جابر.وقامت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي ، بمبادرة مهمة لدعم الفريق في الموسم الحالي من الدوري العراقي، وتتمثل بتوفير تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام في إطار منافسات بالمجان لجماهير الصقور، إذ تعد هذه الخطوة مهمة جدا في مساعدة الفريق لتحقيق أفضل النتائج، بحسب "winwin".عقدت الهيئة الإدارية المؤقتة اجتماعا مثمرا مع متعهد تذاكر المباريات، وتم خلاله الاتفاق على جميع الجوانب اللوجستية والفنية الخاصة بعملية تنظيم دخول الجماهير، بما يضمن انسيابية عالية وحضورا جماهيريا كبيرا، خصوصا أن المباراة ستقام على بالعاصمة الذي يتسع لـ30 ألف متفرج.ويأتي قرار توفير التذاكر المجانية انطلاقا من حرص الهيئة المؤقتة على تعزيز الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به النادي عبر تاريخه الطويل، إذ سيكون حضور المشجعين بمثابة الحافز الأبرز للاعبين في رحلتهم خلال الموسم الحالي، لاسيما أن فريق الصقور يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في .وترى الهيئة الإدارية المؤقتة أن الموسم الحالي يحمل تحديات كبيرة ويحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، داخل وخارج المستطيل الأخضر، خصوصا أن الفريق ابتعد عن منصات التتويج ولم يعد منافسا مباشرا على لقب الدوري، لهذا لجأت الإدارة إلى الجماهير لأنها ستكون العنصر الفعال في إعادة الفريق إلى المنافسة بقوة من جديد.وتعاقد نادي الصقور مع المدرب العماني رشيد جابر لقيادة الفريق في الموسم الحالي، خلفا للمدرب السابق ، على أمل أن يعيد جابر الفريق إلى مستوياته المعهودة.ودخلت إدارة القوة الجوية سوق الانتقالات بشكل متأخر مقارنة بالأندية الجماهيرية الأخرى، بسبب المشكلات الإدارية وحل الإدارة السابقة من قبل .