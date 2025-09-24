"سجود محمود ماييلي" يثير تفاعلاً واسعاً بعد تألقه في مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

وجاءت هذه اللحظة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات بطولة ، والتي انتهت بانتصار مستحق لبطل إفريقيا، بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ويُعرف اللاعب الكونغولي، الذي اشتهر باسم "فيستون ماييلي" قبل إسلامه، بأنه اعتنق الدين الإسلامي قبل عامين، وهو يحرص على تأدية كل الطقوس الدينية مثل الصلاة والصيام مع زملائه في الفريق.ماييلي يقود بيراميدز لنصف النهائيكان اللاعب "ماييلي" نجم المباراة بلا منازع، حيث سجل أهداف فريقه الثلاثة، ليضع قدم بيراميدز في الدور نصف النهائي من البطولة. وقد جاءت أهداف اللاعب في الشوط الثاني، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72، ثم تبعه بالهدف الثالث بعد أربع دقائق فقط.وفي سياق متصل، حظي فريق بيراميدز بإشادات واسعة بعد فوزه على في أرضه وبين جماهيره، حيث وصف المحلل الرياضي خالد بيومي هذا الانتصار بأنه يمثل "فصلاً جديداً في تاريخ النادي والكرة المصرية". وأشاد بيومي بأداء الفريق، واصفاً إياه بـ"شخصية البطل" التي ظهرت في الشوط الثاني من المباراة.