زيادة تاريخية في المنتخبات: كأس العالم 2030 قد تضم 64 فريقاً و128 مباراة!

وحضر الاجتماع أيضا رؤساء اتحادات كرة القدم في وأوروغواي، بالإضافة إلى رئيس بينيا، ورئيس ياماندو أورسي.وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها قادة لكرة القدم (كونميبول) المقترح مباشرة إلى ، بعد أن تم طرحه لأول مرة في مارس الماضي من قبل مندوب من أوروغواي خلال اجتماع افتراضي لمجلس الفيفا.وقال دومينيغيز على إنستغرام، بعدما نشر صورة مع إنفانتينو وعدد من كبار المسؤولين في أميركا الجنوبية: "نؤمن بكأس عالم تاريخي في 2030".وذكرت صحيفة "لا ناسيون" أن إنفانتينو هو من نظم الاجتماع وأنه يدعم الخطة. وكان قد تم بالفعل توسيع عدد الفرق المشاركة في 2026 في والمكسيك وكندا من 32 إلى 48 فريقا.إذا وافق الفيفا على مقترح زيادة عدد الفرق، سيتحول كأس العالم إلى بطولة تضم 128 مباراة، وهو ضعف عدد المباريات في النسخة الحالية التي تتألف من 64 مباراة والتي كانت تُلعب من عام 1998 حتى 2022.ستستضيف 6 مدن منافسات 2030، موزعة على ثلاث قارات. ستستضيف والبرتغال وإسبانيا منافسات تلك النسخة.ومع ذلك، واحتفالا بالذكرى المئوية لأول كأس عالم فيفا عام 1930، ستقام مباراة خاصة واحتفالات بمناسبة المئوية في أوروغواي، الأولى. كما ستستضيف كل من الأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة أيضا.