التفاصيل الكاملة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

تم تحديد موعد وتوقيت أول هذا الموسم، حيث تُقام مباراة وبرشلونة يوم الأحد 26 أكتوبر/ تشرين الاول، ابتداءً من الساعة 17:15 بتوقيت على ملعب سانتياغو برنابيو.هذه المباراة تندرج في إطار الجولة العاشرة من ، وقبل ذلك سيكون أشبال أمام ثلاث مباريات أخرى ولكن هذا سيكون حاسماً في سباق اللقب.سيخوض كلٌ من ريال وبرشلونة مباريات في قبل الكلاسيكو، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر يستقبل برشلونة أولمبياكوس، أما يوم الأربعاء 22 أكتوبر يستضيف ريال مدريد نظيره في برنابيو.ستكون هذه أول مباراة كلاسيكو لتشابي ألونسو، الذي أدار 13 مباراة فقط لريال مدريد بين وموسم 2025-26.من جانبه سيقود مباراته الخامسة بين عملاقي كرة القدم ، يملك المدرب الألماني أربعة انتصارات في أربع مباريات، اثنان في ، وواحد في وواحد في نهائي .