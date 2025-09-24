Alsumaria Tv
واشنطن تعلن استعدادها لاستبدال الغاز والنفط الروسي لأوروبا
تفاصيل أرقام القمصان الأغلى في الدوري الإنجليزي.. الدون ترك بصمة

رياضة

2025-09-24 | 09:44
تفاصيل أرقام القمصان الأغلى في الدوري الإنجليزي.. الدون ترك بصمة
49 شوهد

اشتهر نجوم كرة القدم بأرقام قمصانهم الخاصة، التي أصبحت ترمز لهم وترتبط بصورتهم الذهنية لدى الجماهير.

كمثال على هؤلاء النجوم، نجد ديفيد بيكهام بالقميص رقم 7 في مانشستر يونايتد، وزين الدين زيدان بقميصه رقم 5 مع ريال مدريد.
وعلى صعيد آخر، لا يزال يتم وصف المراكز بأرقام اللاعبين، مثل صانع الألعاب رقم 10، أو المهاجم الصريح رقم 9.
وكشف موقع "ترانسفير ماركت"، عن أكثر أرقام القمصان قيمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بناء على القيم السوقية لجميع اللاعبين الذين يرتدون هذا القميص في الوقت الحالي داخل البريميرليغ.
يتصدر رقم 7 الكلاسيكي قائمة أرقام القمصان الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، لأن جميع الفرق العشرين لديها حاليا رقم 7، ويبلغ إجمالي قيمة هؤلاء النجوم السوقية 771 مليون يورو.
أغلى اللاعبين الذين يرتدون القميص رقم 7 هم بوكايو ساكا لاعب أرسنال (150 مليون يورو)، وفلوريان فيرتز لاعب ليفربول (140 مليون يورو)، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي (75 مليون يورو).
في المركز الثاني، تأتي مجموعة اللاعبين الذين يرتدون القميص رقم 10، وعددهم 18 لاعبا حاليا في البريميرليغ، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 723 مليون يورو.
أما أغلى لاعب يرتدي القميص رقم 10 في الدوري الإنجليزي الممتاز فهو كول بالمر لاعب تشيلسي (120 مليون يورو).
في المركز الثالث، يأتي رقم 9، حيث تبلغ قيمة 18 لاعبا، أبرزهم إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي (180 مليون يورو)، 665 مليون يورو.
القميص الرابع الأكثر قيمة هو رقم 8، حيث يتصدر مارتن أوديغارد لاعب أرسنال (85 مليون يورو) قائمة أغلى من يحملون هذا الرقم، والذي تبلغ القيمة الإجمالية للاعبيه 635 مليون يورو.
ورغم عدم وجود لاعب واحد تتجاوز قيمته 55 مليون يورو، يأتي القميص رقم 11 في المركز الخامس بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 510 ملايين يورو، وأشهر من يرتديه هو محمد صلاح نجم ليفربول.
