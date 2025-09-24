تفاصيل أرقام القمصان الأغلى في الدوري الإنجليزي.. الدون ترك بصمة

كمثال على هؤلاء النجوم، نجد بالقميص رقم 7 في ، وزين الدين بقميصه رقم 5 مع .وعلى صعيد آخر، لا يزال يتم وصف المراكز بأرقام اللاعبين، مثل صانع الألعاب رقم 10، أو المهاجم الصريح رقم 9.وكشف موقع "ترانسفير ماركت"، عن أكثر أرقام القمصان قيمة في ، بناء على القيم السوقية لجميع اللاعبين الذين يرتدون هذا في الوقت الحالي داخل البريميرليغ.يتصدر رقم 7 الكلاسيكي قائمة أرقام القمصان الأعلى قيمة في حاليا، لأن جميع الفرق العشرين لديها حاليا رقم 7، ويبلغ إجمالي قيمة هؤلاء النجوم السوقية 771 مليون يورو.أغلى اللاعبين الذين يرتدون القميص رقم 7 هم لاعب (150 مليون يورو)، وفلوريان فيرتز لاعب (140 مليون يورو)، وعمر مرموش لاعب (75 مليون يورو).في المركز الثاني، تأتي مجموعة اللاعبين الذين يرتدون القميص رقم 10، وعددهم 18 لاعبا حاليا في البريميرليغ، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 723 مليون يورو.أما أغلى لاعب يرتدي القميص رقم 10 في الدوري الإنجليزي الممتاز فهو لاعب (120 مليون يورو).في المركز الثالث، يأتي رقم 9، حيث تبلغ قيمة 18 لاعبا، أبرزهم نجم سيتي (180 مليون يورو)، 665 مليون يورو.القميص الرابع الأكثر قيمة هو رقم 8، حيث يتصدر أوديغارد لاعب أرسنال (85 مليون يورو) قائمة أغلى من يحملون هذا الرقم، والذي تبلغ القيمة الإجمالية للاعبيه 635 مليون يورو.ورغم عدم وجود لاعب واحد تتجاوز قيمته 55 مليون يورو، يأتي القميص رقم 11 في المركز الخامس بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 510 ملايين يورو، وأشهر من يرتديه هو نجم ليفربول.